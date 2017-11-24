Denizlispor'dan geçit yok
TFF 1'inci Lig'de pazartesi günü Balıkesirspor Baltok'u konuk edecek Denizlispor, rakibine kendi sahasında şimdiye kadar hiç yenilmedi.
İki takım arasında Denizli'de oynanan 12 resmi müsabakada ev sahibi yeşil-siyahlılar 7 galibiyet alırken, 5 beraberlik elde etti. Ligde taraftarının önünde oynadığı son 3 maçı kazanan düşme hattındaki Horoz, Play-Off hedefindeki Balıkesirspor'u yenerek iç sahada 4'te 4 yapmak istiyor. Denizlispor Teknik Direktör Reha Erginer takımına güvendiğini ve 3 puan için mücadele edeceklerini söyledi.
- 24 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:55
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Başakşehir'den flaş paylaşım: Keşke...
Toplam 25
Yorum
Aygo Ikinci sinif almanyanin bir Köy takimindan rezil bir futbol anlayisiyla üc gol yemek utanc verici, verdigim bilet parasina yazik, tüm sempti
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Yapma bunu Konya
Toplam 8
Yorum
SenoL34 Golde bana göre en hatalı isim kaleciydi. Topu içeri atan Fulbolcuyuda o şaşırttı diye düşünüyorum ama takım olarak laubali olmanın bedeli.
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Deniz Türüç'ün bonservisi belli oldu
Toplam 16
Yorum
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