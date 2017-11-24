İki takım arasında Denizli'de oynanan 12 resmi müsabakada ev sahibi yeşil-siyahlılar 7 galibiyet alırken, 5 beraberlik elde etti. Ligde taraftarının önünde oynadığı son 3 maçı kazanan düşme hattındaki Horoz, Play-Off hedefindeki Balıkesirspor'u yenerek iç sahada 4'te 4 yapmak istiyor. Denizlispor Teknik Direktör Reha Erginer takımına güvendiğini ve 3 puan için mücadele edeceklerini söyledi.