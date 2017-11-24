 Denizlispor'dan geçit yok – Fotomaç – 24 Kasım 2017 ;
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    24 Kasım 2017, Cuma
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    'dan geçit yok

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    TFF 1'inci Lig'de pazartesi günü Balıkesirspor Baltok'u konuk edecek , rakibine kendi sahasında şimdiye kadar hiç yenilmedi.

    İki takım arasında Denizli'de oynanan 12 resmi müsabakada ev sahibi yeşil-siyahlılar 7 galibiyet alırken, 5 beraberlik elde etti. Ligde taraftarının önünde oynadığı son 3 maçı kazanan düşme hattındaki Horoz, Play-Off hedefindeki Balıkesirspor'u yenerek iç sahada 4'te 4 yapmak istiyor. Teknik Direktör Reha Erginer takımına güvendiğini ve 3 puan için mücadele edeceklerini söyledi.

    1. 24 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:55
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