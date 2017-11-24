 Altınordu'da Ali Mert şoku – Fotomaç – 24 Kasım 2017 ;
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    24 Kasım 2017, Cuma
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    'da Ali Mert şoku

    Altınordu'da Ali Mert şoku

    TFF 1'inci Lig'de pazar günü deplasmanda lider Ümraniyespor ile karşılaşacak 'da sol bek Ali Mert'in sakatlanması keyifleri kaçırdı.

    Dünkü idmanda stoper Seydi ile girdiği ikili mücadelede ayak bileği burkulan genç savunmacının bu hafta forma giyemeyeceği açıklandı. Bileği şişen ve kadrodan çıkarılan Ali Mert'in tedavisine başlandı. Sağlık ekibi, sakatlığı nedeniyle 3 haftadır kadroda yer almayan sol bek Yusuf Acer'i Ümraniye randevusuna yetiştirmek için seferberlik ilan etti. İzmir temsilcisinde tedavileri süren sağ bek Kerim Alıcı ve kaleciler Erce ile Ali Emre de görev alamayacak.

    1. 24 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:46
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