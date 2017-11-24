Altınordu'da Ali Mert şoku
TFF 1'inci Lig'de pazar günü deplasmanda lider Ümraniyespor ile karşılaşacak Altınordu'da sol bek Ali Mert'in sakatlanması keyifleri kaçırdı.
Dünkü idmanda stoper Seydi ile girdiği ikili mücadelede ayak bileği burkulan genç savunmacının bu hafta forma giyemeyeceği açıklandı. Bileği şişen ve kadrodan çıkarılan Ali Mert'in tedavisine başlandı. Sağlık ekibi, sakatlığı nedeniyle 3 haftadır kadroda yer almayan sol bek Yusuf Acer'i Ümraniye randevusuna yetiştirmek için seferberlik ilan etti. İzmir temsilcisinde tedavileri süren sağ bek Kerim Alıcı ve kaleciler Erce ile Ali Emre de görev alamayacak.
- 24 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:46
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Deniz Türüç'ün bonservisi belli oldu
Toplam 18
Yorum
elevli şimdi 2 ila 3 milyon euro edecek bir futbolcudan 10 euro istersen yabancı futbolcu sayısı neden serbest diye soegulamayaçalsın saygılarımla
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Başarının mimarı Güneş!
Toplam 6
Yorum
keşiş oyuncusu tarafından 2010 -11 sezonunda kanırtılan bir hoca olarak duygularınızı öğrenebilirmiyiz
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Başakşehir'den flaş paylaşım: Keşke...
Toplam 26
Yorum
kendi bilir rotasyonu yadırgayamayız,ingiltere başta olmak üzere büyük liglerde UEFA cup lige göre geri planda bırakılabiliyor çok zaman saygı duyuyorum
Altınordu'da Ali Mert şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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