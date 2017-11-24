Es-es'te idman boykotu

200 milyon TL’ye yakın borcu olan ve FIFA’dan 24 puan silme cezasıyla karşı karşıya kalan TFF 1. Lig ekibi kırmızı-siyahlılarda Teknik Direktör Yücel İldiz protestoyu “Sahipsizliğe isyan” diye vurguladı

GENEL Kurulu önceki gün çoğunluk sağlanamadığı için yapılamayan, dün de futbolcuların duyarsızlığa tepki için antrenmana çıkmadığı TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor çok zor günler geçiriyor. Transfer yasağı olan, 200 milyon TL'ye yakın borcu bulunan ve eski oyunculara alacaklarından dolayı FIFA'dan 24 puan silme cezasıyla karşı karşıya kalan kırmızı-siyahlılarda Teknik Direktör Yücel İldiz, acilen kulübü idare edecek insanların sorumluluk alması gerektiğinin altını çizdi.



İLDİZ, İSTİFA SİNYALİ VERDİ

ESKİŞEHİRSPOR'UN telafisi olmayan yollara gidebileceğini söyleyen İldiz, "Burada herkes tüm profesyoneller özverili çalışıyorlar. Ancak bu kadar tepkisizlik ve sahipsizliğe oyuncularım da isyan etmek durumunda kaldılar. Eskişehirspor'u zor durumda bırakmak anlamında değil ama sahipsizliğe isyandır bu" dedi. Takımın Ç.Rize maçına çıkacağını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Tablo böyle devam ederse süreci değerlendireceğiz. Elimden geldiğince bir profesyonel olarak durumu toparlamaya çalışıyorum. Sağduyulu davranmaya çalışıyoruz" diye konuştu.