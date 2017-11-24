Es-es'te idman boykotu
200 milyon TL’ye yakın borcu olan ve FIFA’dan 24 puan silme cezasıyla karşı karşıya kalan TFF 1. Lig ekibi kırmızı-siyahlılarda Teknik Direktör Yücel İldiz protestoyu “Sahipsizliğe isyan” diye vurguladı
İLDİZ, İSTİFA SİNYALİ VERDİ
ESKİŞEHİRSPOR'UN telafisi olmayan yollara gidebileceğini söyleyen İldiz, "Burada herkes tüm profesyoneller özverili çalışıyorlar. Ancak bu kadar tepkisizlik ve sahipsizliğe oyuncularım da isyan etmek durumunda kaldılar. Eskişehirspor'u zor durumda bırakmak anlamında değil ama sahipsizliğe isyandır bu" dedi. Takımın Ç.Rize maçına çıkacağını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Tablo böyle devam ederse süreci değerlendireceğiz. Elimden geldiğince bir profesyonel olarak durumu toparlamaya çalışıyorum. Sağduyulu davranmaya çalışıyoruz" diye konuştu.
- 24 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:28
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Tolgay'ın sözleşme detayları ortaya çıktı...
Toplam 15
Yorum
Q7 Kürdan reis Oğuzhan için 12.5-15 m arası isteyip duruyorsunuz alan çıkmıyor o adamın o kadar ettiği yerde Tolgay en az 20 m euro eder.
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Taraftarı çok üzdük
Toplam 6
Yorum
KAZA Kazaları çoğaltırsanız kendinizi morgda bulursunuz
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Aboubakar o anı anlattı: Dayanamadım
Toplam 9
Yorum
ysn_ Bitmediniz gitti, nasıl iş arkadaş,git kendi sayfanda takıl.
Es-es'te idman boykotu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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