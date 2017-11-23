Webo ve Muhammet Reis, öğrencilerle buluştu
Gaziaşehir Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erkan Sözeri ve futbolculardan Muhammet Reis ile Pierre Webo Özel SANKO Okulları öğrencileriyle söyleşide buluştu.
Öğrencilerin 'hangi takımı tutuyorsunuz' sorusuna Webo ve Sözeri Fenerbahçe, Muhammet Reis ise Trabzonspor cevabını verdi. Yabancı sınırlaması ile ilgili sorulara ise Teknik Direktör Erkan sözeri, yabancı sayısının fazla olduğu ve makul bir seviyeye çekilmesi gerektiği cevabını verdi.
Programın sonunda, öğrencilere imzalı forma hediye edildi.
- 23 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:42
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Lucescu gitmiyor
Toplam 10
Yorum
alex terim sanki cok iyiymis gibi konusma ulen zavalli
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Lucescu gitmiyor
Toplam 10
Yorum
alex bukadar da gurursuzluk olurmu be okadar yerli teknik adam varken yas 70 is bitmis elin bilmem nesini milli teknik yaptinz zavallilar utanin
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Feghouli yolcu
Toplam 28
Yorum
LİVERPOOL MUSLERA BALON YEDEĞİ ONDAN İYİ MUSLERE HAVA TOPLARINDA İNANILMAZ DERECE VASAT Bİ KALECİ GS YE İYİ BİR KALECİ 1 TANE SAĞLAM STOPER
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