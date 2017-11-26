 Boluspor seriye bağladı – Fotomaç – 26 Kasım 2017 ;
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    26 Kasım 2017, Pazar
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    Boluspor seriye bağladı

    Boluspor seriye bağladı
    SON 2 haftayı galibiyetle kapatan Boluspor, Elazığspor'a konuk oldu. Elazığ Atatürk Stadı'ndaki mücadelede ilk yarıda gol sesi çıkmadı. Karşılaşmanın ikinci yarısında 52'de Sefa'nın pasında hareketlenen Andre Santos takımına 1-0'lık galibiyeti getiren golü kaydetti. 74'te ev sahibi ekip Mehmet'in kırmızı kart görmesiyle karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.
    1. 26 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:50
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