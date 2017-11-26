Düello Adana’nın

Turuncu-beyazlılar iki kez geriye düştüğü mücadelede Gaziantep’i, Bahattin’in son dakikadaki golüyle 3-2 mağlup ederek evindeki 6. galibiyetine imza attı

TFF 1. Lig'de 13'üncü hafta mücadelesinde Adanaspor, Gaziantep'i ağırladı. Maça hızlı başlayan konuk ekip, 21'de Gökhan'la öne geçerken, 42'de Koman şık vuruşuyla 1-1'lik eşitliği sağladı. İkinci yarıda 48'de Enes'le bir kez daha öne geçen Gaziantepspor, 81'de Yakup ve 90'da Bahattin'in penaltı golüne engel olamadı: 3-2. Bu galibiyetle evindeki 7. maçında 6. galibiyetini alan Adanaspor puanını 21'e çıkartırken, Gaziantepspor ise 2 puanla son sırada kaldı.