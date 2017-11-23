Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak müsabakanın başlama saati 18.00.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 1. Lig'de 13. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

18.00 Grandmedical Manisaspor-Adana Demirspor (Manisa 19 Mayıs)

25 Kasım Cumartesi:

13.00 İstanbulspor-Samsunspor (Atatürk Olimpiyat)

13.00 Adanaspor-Gaziantepspor (5 Ocak Fatih Terim)

15.30 Elazığspor-Boluspor (Elazığ Atatürk)

15.30 Akın Çorap Giresunspor-MKE Ankaragücü (Giresun Atatürk)

26 Kasım Pazar:

13.00 Ümraniyespor-Altınordu (Ümraniye Belediye)

15.30 Eskişehirspor-Çaykur Rizespor (Yeni Eskişehir)

18.00 Gazişehir Gaziantep-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Gaziantep)

27 Kasım Pazartesi:

18.00 Denizlispor-Balıkesirspor Baltok (Denizli Atatürk)