 TFF 1. Lig'de 13. haftanın perdesi açılıyor – Fotomaç – 23 Kasım 2017 ;
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    23 Kasım 2017, Perşembe
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    'de 13. haftanın perdesi açılıyor

    <a href="/index/tff-1-lig?id=d3a492f6-2024-40bd-b834-65a6ebdf72f8" class="" rel="tag">TFF 1. Lig</a>'de 13. haftanın perdesi açılıyor

    'in 13. haftası yarın Grandmedical Manisaspor ile Adana Demirspor arasında oynanacak maçla başlayacak.

    Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak müsabakanın başlama saati 18.00.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 1. Lig'de 13. haftanın maç programı şöyle:

    Yarın:

    18.00 Grandmedical Manisaspor-Adana Demirspor (Manisa 19 Mayıs)

    25 Kasım Cumartesi:

    13.00 İstanbulspor-Samsunspor (Atatürk Olimpiyat)

    13.00 Adanaspor-Gaziantepspor (5 Ocak Fatih Terim)

    15.30 Elazığspor-Boluspor (Elazığ Atatürk)

    15.30 Akın Çorap Giresunspor-MKE Ankaragücü (Giresun Atatürk)

    26 Kasım Pazar:

    13.00 Ümraniyespor-Altınordu (Ümraniye Belediye)

    15.30 Eskişehirspor-Çaykur Rizespor (Yeni Eskişehir)

    18.00 Gazişehir Gaziantep-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Gaziantep)

    27 Kasım Pazartesi:

    18.00 Denizlispor-Balıkesirspor Baltok (Denizli Atatürk)

    1. 23 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:52
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