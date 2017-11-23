 Altınordu'ya dişli rakip – Fotomaç – 23 Kasım 2017 ;
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    23 Kasım 2017, Perşembe
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    'ya dişli rakip

    Altınordu'ya dişli rakip

    'de son 5 maçında 3 beraberlik, 2 yenilgi alarak 8. sırada yer bulan 16 puanlı , pazar günü deplasmanda 25 puanlı lider Ümraniyespor karşısında sezonun en zor sınavlarından birine çıkacak.

    Evinde şimdiye kadar çıktığı 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik elde ederek kendi sahasında namağlup unvanını koruyan İstanbul temsilcisi, oynadığı 12 müsabakada sadece 1 yenilgi aldı. Şu ana kadar kalesinde sadece 7 gol gören Ümraniyespor, ligin en az gol yiyen takımı konumunda.

    Son 2 deplasmanda İstanbulspor ve Denizlispor'a 2-0'lık skorlarla mağlup olan İzmir temsilcisi, ligde 4 haftadır kalesini gole kapatan Ümraniyespor'u yenerek rakibine iç sahadaki ilk mağlubiyetini tattırmaya çalışacak. Ümraniye ekibinin kadrosunda daha önce forması giyen ön libero Timur Temeltaş da yer alıyor. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, kazanarak galibiyet hasretine son vereceklerini söyledi. Şeytan'da sakat kaleci Erce, Ali Emre ve sağ bek Kerim Alıcı dışında eksik yok.

    1. 23 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:48
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