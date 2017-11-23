Denizlispor'da Balıkesirspor maçı hazırlıkları

Teknik direktör Reha Erginer yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ilk olarak ısınma çalışması yaptı.

Koşunun ardından topla çalışan futbolcular, idmanı ayak tenisi oynayarak tamamladı.



"Rakibimizi yeneceğiz"

Antrenmanın ardından yeşil-siyahlı futbolcu Ziya Alkurt, 12. haftada deplasmanda 2-1 yenildikleri MKE Ankaragücü maçında iyi oynamalarına rağmen duran toptan iki gol yediklerini hatırlattı.

Duran toplara dikkat etmeleri gerektiğini söyleyen Alkurt, "Ankaragücü maçı bizim için çok önemliydi. Çünkü o maçı geçtiğimiz taktirde play-off'a yaklaşacaktık. Şimdi mağlubiyet alınca işler değişti." dedi.

Bu hafta oynayacakları maçın önemine değinen Alkurt, "Şimdi Balıkesir maçına en iyi şekilde hazırlanarak oradan puan yada puanlarla dönmek istiyoruz. Rakibimizi yeneceğiz ve 3 puanı biz alacağız. Evimizdeki puan serimizi devam ettirmek istiyoruz." diye konuştu.

Denizlisporlu Cenk Güvenç ise deplasmanda çok iyi oynadıklarını ancak bazı net pozisyonları değerlendiremediklerini kaydederek, "Futbolda böyle hatalar olabiliyor. Ankaragücü maçında gösterdiğimiz güçlü performansı iç sahada oynayacağımız maçta da göstererek 3 puanı almak için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.