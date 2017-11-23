Denizlispor'da Balıkesirspor maçı hazırlıkları
TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, 13. haftada evinde Balıkesirspor Baltok ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Reha Erginer yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ilk olarak ısınma çalışması yaptı.
Koşunun ardından topla çalışan futbolcular, idmanı ayak tenisi oynayarak tamamladı.
"Rakibimizi yeneceğiz"
Antrenmanın ardından yeşil-siyahlı futbolcu Ziya Alkurt, 12. haftada deplasmanda 2-1 yenildikleri MKE Ankaragücü maçında iyi oynamalarına rağmen duran toptan iki gol yediklerini hatırlattı.
Duran toplara dikkat etmeleri gerektiğini söyleyen Alkurt, "Ankaragücü maçı bizim için çok önemliydi. Çünkü o maçı geçtiğimiz taktirde play-off'a yaklaşacaktık. Şimdi mağlubiyet alınca işler değişti." dedi.
Bu hafta oynayacakları maçın önemine değinen Alkurt, "Şimdi Balıkesir maçına en iyi şekilde hazırlanarak oradan puan yada puanlarla dönmek istiyoruz. Rakibimizi yeneceğiz ve 3 puanı biz alacağız. Evimizdeki puan serimizi devam ettirmek istiyoruz." diye konuştu.
Denizlisporlu Cenk Güvenç ise deplasmanda çok iyi oynadıklarını ancak bazı net pozisyonları değerlendiremediklerini kaydederek, "Futbolda böyle hatalar olabiliyor. Ankaragücü maçında gösterdiğimiz güçlü performansı iç sahada oynayacağımız maçta da göstererek 3 puanı almak için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.
- 23 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:48
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"Manchester City, Cenk Tosun'u izlemeye geldi"
Toplam 12
Yorum
Kartal Boşverin arkadaşlar VoLKii1907 ye yorum yazmayı. Adam makaleyi komple okumuş. Demekki iyi bir bjk taraftarı o da
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"Manchester City, Cenk Tosun'u izlemeye geldi"
Toplam 12
Yorum
ERKARTAL VARDAR OLMASIN AKLINA GELEN ..KISKANÇLIKTAN DÜBÜRÜN ŞİŞMİŞ SAZAN BUVSA EVABEVE HAYDİ KOŞ ŞAMPUANLIĞINI KUTLA
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Abdülkadir farkı
Toplam 4
Yorum
Şaban KUMAŞ Abdulkadir neden takımdan bıçak gibi kesildi bu çocuğun parlaması birilerini rahatsızmı etti Abdulkadir'i sahalarda görmek istiyoruz
Denizlispor'da Balıkesirspor maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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