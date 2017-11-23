Eskişehirspor zor günler geçiriyor
Dün yapılan olağanüstü kongre, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için bir hafta sonraya ertelendi. Bugün de kentte yaşanan bu duyarsızlığa tepki göstermek için futbolcular antrenmana çıkmadı. Teknik Direktör Yücel İldiz konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
- 23 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:51
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"Manchester City, Cenk Tosun'u izlemeye geldi"
Toplam 12
Yorum
Kartal Boşverin arkadaşlar VoLKii1907 ye yorum yazmayı. Adam makaleyi komple okumuş. Demekki iyi bir bjk taraftarı o da
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"Manchester City, Cenk Tosun'u izlemeye geldi"
Toplam 12
Yorum
ERKARTAL VARDAR OLMASIN AKLINA GELEN ..KISKANÇLIKTAN DÜBÜRÜN ŞİŞMİŞ SAZAN BUVSA EVABEVE HAYDİ KOŞ ŞAMPUANLIĞINI KUTLA
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Abdülkadir farkı
Toplam 4
Yorum
Şaban KUMAŞ Abdulkadir neden takımdan bıçak gibi kesildi bu çocuğun parlaması birilerini rahatsızmı etti Abdulkadir'i sahalarda görmek istiyoruz
Eskişehirspor zor günler geçiriyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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