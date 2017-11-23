 Eskişehirspor zor günler geçiriyor – Fotomaç – 23 Kasım 2017 ;
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    23 Kasım 2017, Perşembe
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    zor günler geçiriyor

    Eskişehirspor zor günler geçiriyor
    Türk futbolunun efsane takımı , yaklaşık 200 milyon TL borcu nedeniyle başkan bulmakta zorlanırken, yaşanan duyarsızlığa tepki göstermek için futbolcular bugün antrenmana çıkmadı.

    Dün yapılan olağanüstü kongre, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için bir hafta sonraya ertelendi. Bugün de kentte yaşanan bu duyarsızlığa tepki göstermek için futbolcular antrenmana çıkmadı. Teknik Direktör Yücel İldiz konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
    1. 23 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:51
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