Çaykur Rizespor galibiyet serisi istiyor

Üzülmez, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde dördüncü sırada takıldıklarını dile getirerek, "Ne aşağıya iniyoruz, ne de yukarıya çıkıyoruz. Dolayısıyla bu sıralamadan bir an önce yukarıya çıkmak için bir galibiyet serisine ihtiyacımız var." diye konuştu.

Üzülmez, İstanbulspor maçında oyunsal anlamda değil ama oyuncuların saha içinde istek olarak yüksek seviyede olduklarını belirterek, "Bizim hedefimiz ve beklentimiz belli. Taraftarımızın ve camiamızın da bizden beklentileri belli. Çok iyi niyetle görev yapan bir başkanımız var. Ayrıca şunu da söylemem gerekiyor, Çaykur Rizespor geçen sezon Süper Lig'den düştükten sonra oyuncuları mantalite anlamında değiştirmek kolay olmadı." dedi.

Ligde son beş haftaya baktıklarında en az kayıpla devam etmeleri gerektiğini ama istedikleri puanı alamadıklarını söyleyen Üzülmez, hafta sonu Eskişehirspor ile oynayacakları maçı kazanıp ondan sonraki süreçte emin adımlarla yollarına devem etmek istediklerini kaydetti.

Oyuncularıyla yaptığı her toplantıda bireysel hataları konuşup uyarılarda bulunduğuna dikkati çeken Üzülmez, şöyle devam etti:

"Bunu oyuncularıma üzerine basa basa anlatıyorum. Çünkü kalemizde gördüğümüz gollerin çoğu duran toplardan ve bireysel hatalardan geldi. Ben de ekibimle birlikte bunun üstünde özellikle duruyorum. Son maça baktığımız da elbette hatalarımız var ama bireysel hatalardan arınmış olduğumuzu da görüyorum. Hata yapmadığınız zaman kazanıyorsunuz. Benim takımımın gol yemediği zaman her maçta gol atacak potansiyele sahip olduğunu söyleyebilirim."

- "Ben ekibimle iyi niyetli olarak geldim"

Üzülmez, birlik ve beraberliğe çok ihtiyaçları olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Benim kulaklarıma çok şeyler geliyor. Çaykur Rizespor bu kentin ve önemli oyunculardan kurulu bir takımıdır ve rahat bırakılması gerekiyor. Herkes iyi niyetli olsun. Biz inançlı insanlarız. Bizim buraya gelmemizin amacı bellidir. Geçmiş dönemlerde yapılan hatalar bizi ilgilendirmiyor. Biz sadece önümüze bakıyoruz. Bazı söylemlerle bu takımın içine çok fazla çomak sokmasınlar. Ben ekibimle iyi niyetli olarak geldim. Başarısız olursak gideceğimizi de biliyoruz. Başarılı olursak nerelere gelebileceğimizi de biliyoruz."

Çaykur Rizespor'un büyük bir camia ve beklentilerinin de belli olduğunu belirten Üzülmez, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu beklentilere karşılık vermek için taşın altına elimizi soktuk. Benim için dışarıda genç hoca falan diyorlar. Tecrübeli hocaların da bu ülkede neler yaptığını iyi biliyoruz. İbrahim Üzülmez'in Gençlerbirliği'nde görev yaptığı 17. maçta topladığı puanlarla rekor kırdığı gibi 35 milyon lira da kazandırdı. Dolasıyla ben Çaykur Rizespor'da bir şeyler yapacağım. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Elbette biraz tökezleyip düşebiliriz. Ben şunu da biliyorum. Tökezlediğimiz zaman üstümüze basacakları da biliyorum. Benim en büyük güvencem ve inancım Allah'ımdır. Biz iyi niyet ve temiz duygular içerisinde çalışıp neler olacağını göreceğiz."