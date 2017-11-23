 Hakemler açıklandı – Fotomaç – 23 Kasım 2017 ;
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    23 Kasım 2017, Perşembe
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    Hakemler açıklandı

    Hakemler açıklandı

    'in 13. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı.

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 13. haftasında düdük çalacak hakemler şunlar:

    Yarın:

    18.00 Grandmedical Manisaspor-Adana Demirspor: Abdulkadir Bitigen

    25 Kasım Cumartesi:

    13.00 İstanbulspor-Samsunspor: Çağatay Şahan

    13.00 Adanaspor-Gaziantepspor: Bülent Birincioğlu

    15.30 Elazığspor-Boluspor: Süleyman Abay

    15.30 Akın Çorap Giresunspor-MKE Ankaragücü: Ali Şansalan

    26 Kasım Pazar:

    13.00 Ümraniyespor-Altınordu: Özgüç Türkalp

    15.30 Eskişehirspor-Çaykur Rizespor: Erkan Özdamar

    18.00 Gazişehir Gaziantep-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Tugay Kaan Numanoğlu

    27 Kasım Pazartesi:

    18.00 Denizlispor-Balıkesirspor Baltok: Zorbay Küçük

    1. 23 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:44
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