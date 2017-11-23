Hakemler açıklandı
TFF 1. Lig'in 13. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 13. haftasında düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
18.00 Grandmedical Manisaspor-Adana Demirspor: Abdulkadir Bitigen
25 Kasım Cumartesi:
13.00 İstanbulspor-Samsunspor: Çağatay Şahan
13.00 Adanaspor-Gaziantepspor: Bülent Birincioğlu
15.30 Elazığspor-Boluspor: Süleyman Abay
15.30 Akın Çorap Giresunspor-MKE Ankaragücü: Ali Şansalan
26 Kasım Pazar:
13.00 Ümraniyespor-Altınordu: Özgüç Türkalp
15.30 Eskişehirspor-Çaykur Rizespor: Erkan Özdamar
18.00 Gazişehir Gaziantep-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Tugay Kaan Numanoğlu
27 Kasım Pazartesi:
18.00 Denizlispor-Balıkesirspor Baltok: Zorbay Küçük
- 23 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:44
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6 kilo et yediler!
Toplam 8
Yorum
karakartal Fazlasıyla hakettiler dinlenmeyi
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Beşiktaş'ta Leipzig maçı alarmı
Toplam 2
Yorum
BJK Beşiktaş için grubun bence en zor deplasman maçı olacak, beraberlik iyi sonuç olur mağlubiyet almadan gruptan çıkmış olur.
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Bedelsiz başarı!
Toplam 9
Yorum
BEŞİKTAŞ helal kardeşim lafı gediğine oturttun ! bize söyleyecek bir şey yok bu bukalemunlar renkten renge giriyor cl maçlarında KUDURUN KUDURUN !
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