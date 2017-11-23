Samsunspor’un suskun golcüleri
Süper Lig parolasıyla çıktığı sezona kötü başlayan Samsunspor’da forvet oyuncularının suskunluğu dikkatlerden kaçmıyor. Samsunspor, ligin en az gol atan 2. takımı konumunda bulunuyor.
Yeni transferlerden genç forvet Muhammet Beşir, ligde çıktığı 2 karşılaşmada süre aldığı toplam 90 dakikada 1 gol atma becerisi gösterdi. Büyük umutlarla transfer edilen Fildişi Sahilli forvet Davy Angan 7 karşılaşmada 426 dakika sahada kalırken, gol veya asist yapamadı. TFF 1. Lig'in eski gol krallarından Jonathan Ayite ise 6 karşılaşmada 496 dakika oyunda kalırken sadece 1 gol atma başarısı gösterdi. Büyük umutlarla transfer edilen dünyaca ünlü Yunan Yıldız Georgios Samaras, kariyerinde 421 maçta 112 gol atmasına rağmen, Samsunspor'da görev aldığı 6 lig maçında süre aldığı 201 dakikaya gol veya asist sığdıramadı. Samsunspor'un bir diğer forvet oyuncusu Göksu Türkdoğan da görev aldığı 7 karşılaşmada sahada olduğu 247 dakikaya 1 gol sığdırabildi.
Ligde geride kalan 12 haftada rakip filelere 11 gol atma becerisi gösteren Samsunspor'da forvet oyuncularından sadece 3 isim takımına 1'er gollük katkıda bulunabildi. Samsunspor böylece 2 puanla son sırada bulunan Gaziantepspor'un ardından ligin en az gol atan 2. takımı oldu.
- 23 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 09:18
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Beşiktaş dev kulüpleri geride bıraktı!
Toplam 3
Yorum
ufuk Fenerli olarak keşke Bjk yönetimi gibi bir yönetim de bizde olsa. Kavga yok, gürültü yok, sistem işliyor. Ne diyelim tebrikler.
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Gecenin sürprizi Basel'den!
Toplam 1
Yorum
seda baseli kimse yabana atmasin deyimde
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Barcelona'dan Sevilla'ya destek!
Toplam 2
Yorum
seda iste senin büyüklügün burdan geliyor barselona,senin gibi baska büyük klüp yok,sen baskasin büyüklügün hicbir klüple ölcüsemez
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