 Ş.Urfa tam gaz – Fotomaç – 23 Kasım 2017 ;
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    23 Kasım 2017, Perşembe
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    Ş.Urfa tam gaz

    Ş.Urfa tam gaz
    Ş.URFA Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Kondisyon salonunda ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, taktiksel çift kale karşılaşması ile sona erdi.
    1. 23 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:55
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