 Gözler Ç. Rize’de – Fotomaç – 23 Kasım 2017 ;
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    23 Kasım 2017, Perşembe
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    Gözler Ç. Rize’de

    Gözler Ç. Rize’de
    Eskişehir , Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti. Geçen hafta Balıkesir'i deplasmanda deviren Eskişehirspor'da, gözler Çaykur Rizespor maçına çevrildi
    1. 23 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:54
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