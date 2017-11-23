 Diyarbekir 13. hocasını arıyor! – Fotomaç – 23 Kasım 2017 ;
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    23 Kasım 2017, Perşembe
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    Diyarbekir 13. hocasını arıyor!

    Diyarbekir 13. hocasını arıyor!
    3Lig 2. Grup takımlarından Diyarbekirspor'a teknik direktör dayanmıyor. Bayram Toysal'ın ayrılmasıyla Yeşil-Kırmızılı takımda görev yapan teknik direktör sayısı 12'ye çıktı. Her yıl ortalama 4 teknik direktör değiştiren Diyarbekirspor şimdi göreve gelecek 13. teknik adamı arıyor.
    1. 23 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:53
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