Manisa’ya prim dopingi

Elazığspor’u yenerek moral depolayan G. Manisaspor’da primler dağıtıldı, yüzler güldü. Tekke “Başaracağız” dedi

TFF 1. Lig'de 9 puan silme cezasının ardından Elazığspor'u yenerek hem moral bulan, hem de son sıradan kurtulan Grandmedical Manisaspor'da yüzler gülüyor. Galibiyet primini 10'ar bin TL olarak açıklayan yönetim futbolculara dün prim ödemelerini yapıp moral verdi. Teknik direktör Fatih Tekke, "Elazığspor maçında iyi oynadık. Bu motivasyonu devam ederse başarırız, yenemeyeceğimiz rakip kalmaz" diye konuştu.