Altay 4’TE 4 yapacak

İKİNCİ Lig Beyaz Grup'ta 27 puanlı zirve takipçisi Altay'da teknik direktör Cüneyt Biçer iddialı konuştu. Biçer "İlk yarının son 4 maçına da galibiyet için çıkacağız. Bu maçların hepsini kazanacak gücümüz var" dedi.