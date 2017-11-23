 Altay 4’TE 4 yapacak – Fotomaç – 23 Kasım 2017 ;
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    23 Kasım 2017, Perşembe
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    Altay 4’TE 4 yapacak

    Altay 4’TE 4 yapacak
    İKİNCİ Lig Beyaz Grup'ta 27 puanlı zirve takipçisi Altay'da teknik direktör Cüneyt Biçer iddialı konuştu. Biçer "İlk yarının son 4 maçına da galibiyet için çıkacağız. Bu maçların hepsini kazanacak gücümüz var" dedi.
    1. 23 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:52
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