Bu hasret bitecek
Akın Çorap Giresunspor Başkanıa, “41 senelik Süper Lig özlemini dindireceğiz. Taraftarımızdan tek ricam var bu hafta bizi Ankaragücü maçında yalnız bırakmasınlar” dedi
SEVİNEN BİZ OLALIM
BOZBAĞ "Taraftardan tek ricam bu hafta bizi yalnız bırakmasın. İnşallah hep birlikte cumartesi günü o statta sevineceğiz. Buna tüm kalbimle inanıyorum" diye konuştu.
- 23 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:52
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Beşiktaş dev kulüpleri geride bıraktı!
Toplam 3
Yorum
ufuk Fenerli olarak keşke Bjk yönetimi gibi bir yönetim de bizde olsa. Kavga yok, gürültü yok, sistem işliyor. Ne diyelim tebrikler.
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Gecenin sürprizi Basel'den!
Toplam 1
Yorum
seda baseli kimse yabana atmasin deyimde
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Barcelona'dan Sevilla'ya destek!
Toplam 2
Yorum
seda iste senin büyüklügün burdan geliyor barselona,senin gibi baska büyük klüp yok,sen baskasin büyüklügün hicbir klüple ölcüsemez
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