 Bu hasret bitecek – Fotomaç – 23 Kasım 2017 ;
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    23 Kasım 2017, Perşembe
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    Bu hasret bitecek

    Bu hasret bitecek

    Akın Çorap Giresunspor Başkanıa, “41 senelik Süper Lig özlemini dindireceğiz. Taraftarımızdan tek ricam var bu hafta bizi Ankaragücü maçında yalnız bırakmasınlar” dedi

    TFF 1. Lig'de zirveye oynayan Akın Çorap Giresunspor'da gözler MKE Ankaragücü maçına çevrildi. MKE Ankaragücü'nün köklü bir kulüp zorlu bir rakip olduğunu belirten Akın Çorap Giresunspor Başkanı Mustafa Bozbağ, "Bu maçı kazanıp hedefimize koşmak istiyoruz. Liğin bitimine 22 hafta var. Biz ne kadar dik durursak, ne kadar birbirimize sarılırsak, başarı o kadar kısa zamanda gelecek. 41 senelik Süper Lig özlemini dindireceğiz" dedi.

    SEVİNEN BİZ OLALIM
    BOZBAĞ "Taraftardan tek ricam bu hafta bizi yalnız bırakmasın. İnşallah hep birlikte cumartesi günü o statta sevineceğiz. Buna tüm kalbimle inanıyorum" diye konuştu.
    1. 23 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:52
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