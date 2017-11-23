Bu hasret bitecek

Akın Çorap Giresunspor Başkanıa, “41 senelik Süper Lig özlemini dindireceğiz. Taraftarımızdan tek ricam var bu hafta bizi Ankaragücü maçında yalnız bırakmasınlar” dedi

TFF 1. Lig'de zirveye oynayan Akın Çorap Giresunspor'da gözler MKE Ankaragücü maçına çevrildi. MKE Ankaragücü'nün köklü bir kulüp zorlu bir rakip olduğunu belirten Akın Çorap Giresunspor Başkanı Mustafa Bozbağ, "Bu maçı kazanıp hedefimize koşmak istiyoruz. Liğin bitimine 22 hafta var. Biz ne kadar dik durursak, ne kadar birbirimize sarılırsak, başarı o kadar kısa zamanda gelecek. 41 senelik Süper Lig özlemini dindireceğiz" dedi.



SEVİNEN BİZ OLALIM

BOZBAĞ "Taraftardan tek ricam bu hafta bizi yalnız bırakmasın. İnşallah hep birlikte cumartesi günü o statta sevineceğiz. Buna tüm kalbimle inanıyorum" diye konuştu.