Giresunspor'da galibiyet hesapları

Bozbağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, cumartesi günü mutlak kazanmak isteyen iki takımın karşı karşıya geleceğini belirtti.

Üç puan için savaşmak zorunda olduklarına işaret eden Bozbağ, "MKE Ankaragücü büyük bir camia. Seyircisi ile kenetlenmiş durumdalar. Biz de büyük bir camiayız. Cumartesi günü iki büyük takım kazanma savaşı verecek. Sahada 90 dakika sonunda gülen taraf biz olmak istiyoruz. Saha ve seyirci avantajını kullanarak hedefimize ulaşacağız." dedi.

Bozbağ, Giresunlu futbolseverlere destek çağrısında bulunarak, şunları kaydetti:

"Ligde 22 hafta daha var. Biz ne kadar dirayetli ve dik durursak, ne kadar birbirimize sarılırsak, başarı o kadar kısa zamanda gelecek. Şu unutulmasın ki bu takım hangi şartlarda olursa olsun her maça kazanmak için çıkacak. 41 senelik Süper Lig özlemini dindireceğiz. Tek ricam Giresunlular bu hafta bizi yalnız bırakmasın. İnşallah hep birlikte cumartesi günü o statta sevineceğiz. Buna tüm kalbimle inanıyorum."