Giresunspor'da galibiyet hesapları
TFF 1. Lig'de 25 Kasım Cumartesi günü evinde MKE Ankaragücü'yle karşılaşacak Akın Çorap Giresunspor'da, kulüp başkanı Mustafa Bozbağ, saha avantajını kullanıp 3 puan almak istediklerini söyledi.
Bozbağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, cumartesi günü mutlak kazanmak isteyen iki takımın karşı karşıya geleceğini belirtti.
Üç puan için savaşmak zorunda olduklarına işaret eden Bozbağ, "MKE Ankaragücü büyük bir camia. Seyircisi ile kenetlenmiş durumdalar. Biz de büyük bir camiayız. Cumartesi günü iki büyük takım kazanma savaşı verecek. Sahada 90 dakika sonunda gülen taraf biz olmak istiyoruz. Saha ve seyirci avantajını kullanarak hedefimize ulaşacağız." dedi.
Bozbağ, Giresunlu futbolseverlere destek çağrısında bulunarak, şunları kaydetti:
"Ligde 22 hafta daha var. Biz ne kadar dirayetli ve dik durursak, ne kadar birbirimize sarılırsak, başarı o kadar kısa zamanda gelecek. Şu unutulmasın ki bu takım hangi şartlarda olursa olsun her maça kazanmak için çıkacak. 41 senelik Süper Lig özlemini dindireceğiz. Tek ricam Giresunlular bu hafta bizi yalnız bırakmasın. İnşallah hep birlikte cumartesi günü o statta sevineceğiz. Buna tüm kalbimle inanıyorum."
- 22 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:43
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Şenol Güneş, Karabağ'a gidiyor!
Toplam 1
Yorum
fbcan çok değerli bir hareket olacaktır bu. Futbolcular da gitse tam süper olurmuş aslında.
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Orman: "Cenk'in serbest kalma bedeli 150 milyon Euro..."
Toplam 3
Yorum
Cimbom2000 Tmm Cenk bu sene iyi oynuyor ama 150million.biraz fazla havalardasın FikretBaşkan.biraz ufaktan git.
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Avrupa devleri izledi: Cenk'in fiyatı arttı!
Toplam 23
Yorum
fbcan türk oyuncu çıkmıyor diye de ağlarsınız sonra çıkanları da yerin dibine sokana kadar uğraşırsınız. cenk türkiye için önemli bir oyuncu
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