Samsunspor’da Coşkun Zeren geri döndü
Samsunspor’da tekrar Sportif Direktör görevine getirilen Coşkun Zeren, yeni bir yola girdiklerini, bundan sonraki süreçte her şeyin daha iyi olacağını söyledi.
"GEÇEN SEZON ÜZERİMİZDEN SİLİNDİR GEÇTİ"
Görevi bırakma ve tekrar gelme sürecini değerlendiren Coşkun Zeren, "Dün başkan ve yöneticilerle bir görüşmemiz oldu. Mevzu Samsunspor olunca 'hayır' deme şansımız olmuyor. Arkadaşlarımızı bu mücadele içerisinde tekrar yalnız bırakmak istemedim. Bugünden itibaren Samsunspor'da tekrar göreve başladım. Geçen sene çok zor bir yıl geçirmiştik. Neredeyse üzerimizden silindir geçmişti. Sezon bittiğinde kendi adıma bir tükenmişlik sendromu yaşamıştım. Durum böyle olunca da ayrılmamım doğru olacağını düşündüm. Çünkü o moral ve motivasyonu götürebileceğimi görmedim. Bunun için ayrıldım. Aradan 3-4 ay geçti. Takımı yalnız bırakmanın doğru olmadığını gördük ve tekrar burada olduk" dedi.
"BAŞARIYA İNANMASAK BURADA İŞİMİZ OLMAZDI"
Bundan sonraki dönemdeki çalışma planı hakkında da bilgiler veren Zeren, "Ayrılışımın Samaras ya da Alpay Özalan ile bir alakası yok. Geçen sezon bittiğinde 1 yıl daha devam edecek gücü kendimde bulmadım. Samsunspor gibi kulüplerde faydan olmayacağını hissedersen, zararın olur. O zararı kulübe vermek istemedim. O dönemde mental olarak bitmiştim. Şimdi tekrar geri döndüm. Bundan sonraki dönemde tekrar oyuncularla beraber bir yola çıkacağız. Sezona biraz sıkıntılı başladık. Bazı oyunculardan istediğimiz performansı alamadık. Engin İpekoğlu göreve geldikten sonra takım çok farklı bir havaya büründü. Bundan sonra her şey çok daha güzel olacaktır. Kimsenin bir endişesi olmasın. Bundan sonraki haftalarda hem yerli hem de yabancı oyuncuların performansı giderek artacaktır. Herkes buna inanıyor. Zaten inanmasak burada işimiz olmazdı" diye konuştu.
ANTRENMAN NOTLARI
Kırmızı-beyazlı futbolcular, günü tek antrenmanla geçirdi. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Pas ve orta çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmanın ardından yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdi. Sakatlıkları bulunan Larbi ve Angan antrenmana katılmazken, diğer futbolcular çalışmalara katıldı.
- 22 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:24
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Gheorghe Hagi, serveti elinin tersiyle itti!
Toplam 1
Yorum
OBJEKTIF FUutbolculuğu süperdı,teknık adamılğı bence eksilerde.
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F.Bahçe'de 3 yabancı yolcu!
Toplam 4
Yorum
OBJEKTIF VAN PERSİE-FERNANDAO,AATIF,HASANALİ, DERHAL SATILMALI.....HİÇ VAKIT KAYBETMEDEN.
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F.Bahçe'de 3 yabancı yolcu!
Toplam 4
Yorum
BULUT BU SAATTEN SONTRA TRANSFER MRANSFER HİKAYE BOŞUNA KULÜBE MASRAF SUNİ ŞAMPİYON ZATEN BELLİ SENEYE DİYORSANIZ TAMAM BU SENE İNCEİNCE DOĞRARLAR
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