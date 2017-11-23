Samsunspor, İstanbulspor’a bileniyor
TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, cumartesi günü oynayacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.
İstanbul programı belli oldu
Kırmızı-beyazlılar cumartesi günü İstanbul'da İstanbulspor ile saat 13.00'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak. Kırmızı-beyazlıların seyahat takvimi de bugün belli oldu. Sabah saatlerinde tesislerde antrenman yapacak olan futbolcular, öğlen yemeğinin ardından 14.45'te tesislerden ayrılarak Samsun - Çarşamba Havalimanı'na doğru yola çıkacak. Kırmızı-beyazlılar saat 15.30 uçağıyla da İstanbul'a seyahat edecek.
- 23 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:20
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Taraftar 'çeyrek' diyor
Toplam 18
Yorum
temmuzda yok olanlar martta devam edenleri izleisn simdiye kadarki basari ve bize yasattigi heyecanlar, güzellikler bile yeter artik kim cikarsa ciksin sahada mücadele olacak marta kadarburda
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Taraftar 'çeyrek' diyor
Toplam 18
Yorum
gsli bir yari final oynayalim artik en azindan
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Taraftar 'çeyrek' diyor
Toplam 18
Yorum
GALATASARAYLI BİR GALATASARAYLI OLARAK BEŞİKTAŞ TAKIMINI YARI FİNALDE GÖRMEK İSTİYORUZ GÖNÜLDEN DESTEKLERİM
Samsunspor, İstanbulspor’a bileniyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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