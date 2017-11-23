 Samsunspor, İstanbulspor’a bileniyor – Fotomaç – 23 Kasım 2017 ;
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    23 Kasım 2017, Perşembe
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    , İstanbulspor’a bileniyor

    Samsunspor, İstanbulspor’a bileniyor

    ekiplerinden , cumartesi günü oynayacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

    , İstabulspor maçı hazırlıklarına Nuri Asan Tesislerinde yaptığı tek antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Engin İpekoğlu yönetiminde çalışan kırmızı-beyazlılar, düz koşu ve ısınma hareketleri ile başladığı antrenmana 5'e 2 top kapma ve şut çalışması ile devam etti. Oldukça hırslı görünen futbolcular, antrenmanı maç taktiği ve yarı sahada yapılan çift kale maçla sonlandırdı.

    İstanbul programı belli oldu
    Kırmızı-beyazlılar cumartesi günü İstanbul'da İstanbulspor ile saat 13.00'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak. Kırmızı-beyazlıların seyahat takvimi de bugün belli oldu. Sabah saatlerinde tesislerde antrenman yapacak olan futbolcular, öğlen yemeğinin ardından 14.45'te tesislerden ayrılarak Samsun - Çarşamba Havalimanı'na doğru yola çıkacak. Kırmızı-beyazlılar saat 15.30 uçağıyla da İstanbul'a seyahat edecek.
    1. 23 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:20
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