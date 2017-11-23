Manisaspor seri peşinde

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta Elazığspor'u 2-1 yenerek Kulüp Lisans Kurulu ve FIFA tarafından borçları nedeniyle toplam 9 puanının silinmesi sonrası biraz olsun moral bulan düşme potasındaki Grandmedical Manisaspor, yarın sahasında Adana Demirspor'la karşılaşacak. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Abdulkadir Bitigen'in düdük çalacağı müsabaka saat 18.00'de başlayacak. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Mustafa Sevgi, Atiemwen ve Hüseyin'in yanı sıra cezası bulunan Sebaihi ile Hikmet mücadelede forma giyemeyecek. Teknik direktör Fatih Tekke, Adana Demirspor maçında da galibiyet beklediklerini belirterek, "Sahadan 3 puanla ayrılıp çıkışımızı sürdürmek istiyoruz" dedi.