 Manisaspor seri peşinde – Fotomaç – 23 Kasım 2017 ;
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    23 Kasım 2017, Perşembe
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    seri peşinde

    Manisaspor seri peşinde

    TFF 1'inci Lig'de geçen hafta Elazığspor'u 2-1 yenerek Kulüp Lisans Kurulu ve FIFA tarafından borçları nedeniyle toplam 9 puanının silinmesi sonrası biraz olsun moral bulan düşme potasındaki Grandmedical , yarın sahasında Adana Demirspor'la karşılaşacak. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Abdulkadir Bitigen'in düdük çalacağı müsabaka saat 18.00'de başlayacak. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Mustafa Sevgi, Atiemwen ve Hüseyin'in yanı sıra cezası bulunan Sebaihi ile Hikmet mücadelede forma giyemeyecek. Teknik direktör Fatih Tekke, Adana Demirspor maçında da galibiyet beklediklerini belirterek, "Sahadan 3 puanla ayrılıp çıkışımızı sürdürmek istiyoruz" dedi.

    1. 23 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:21
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