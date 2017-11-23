Manisaspor seri peşinde
TFF 1'inci Lig'de geçen hafta Elazığspor'u 2-1 yenerek Kulüp Lisans Kurulu ve FIFA tarafından borçları nedeniyle toplam 9 puanının silinmesi sonrası biraz olsun moral bulan düşme potasındaki Grandmedical Manisaspor, yarın sahasında Adana Demirspor'la karşılaşacak. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Abdulkadir Bitigen'in düdük çalacağı müsabaka saat 18.00'de başlayacak. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Mustafa Sevgi, Atiemwen ve Hüseyin'in yanı sıra cezası bulunan Sebaihi ile Hikmet mücadelede forma giyemeyecek. Teknik direktör Fatih Tekke, Adana Demirspor maçında da galibiyet beklediklerini belirterek, "Sahadan 3 puanla ayrılıp çıkışımızı sürdürmek istiyoruz" dedi.
- 23 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:21
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Taraftar 'çeyrek' diyor
Toplam 18
Yorum
temmuzda yok olanlar martta devam edenleri izleisn simdiye kadarki basari ve bize yasattigi heyecanlar, güzellikler bile yeter artik kim cikarsa ciksin sahada mücadele olacak marta kadarburda
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Taraftar 'çeyrek' diyor
Toplam 18
Yorum
gsli bir yari final oynayalim artik en azindan
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Taraftar 'çeyrek' diyor
Toplam 18
Yorum
GALATASARAYLI BİR GALATASARAYLI OLARAK BEŞİKTAŞ TAKIMINI YARI FİNALDE GÖRMEK İSTİYORUZ GÖNÜLDEN DESTEKLERİM
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