"Ara transferde takviye yapacağız"
TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Erkan Sözeri, ara transfer döneminde takıma takviye yapacaklarını söyledi.
Sözeri, futbolcular Pierre Webo ve Muhammet Reis ile Özel Sanko Okullarında öğrencilerle buluştu.
Öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulunan Sözeri, "Futbolcular, bu mevkilere gelmek için çok çalışıyor. O yüzden sizler de sporcu olmak istiyorsanız çalışmaktan vazgeçmeyin ve yılmayın." dedi.
Takımın ligdeki gidişatından memnun olduğunu anlatan Sözeri, transfer yapıp yapmayacaklarıyla ilgili soru üzerine, "Şu an için aklımızda isim yok ama ara transferde 1-2 takviye yapacağız. Aslında bu durum oyuncularımızın şu anki performansına göre söylenmiş bir şey. Eğer performansta düşüklük olursa bu sayı değişebilir ama yakaladığımız ivmenin devam edeceğini düşünüyorum." diye konuştu.
Erkan Sözeri, takımın performansını artırma konusunda taraftar desteğine dikkati çekerek, öğrencileri maça davet etti.
Pierre Webo ise futbola başlama hikayesini anlatarak, öğrencilerden sporu ihmal etmemelerini istedi.
Kamerunlu golcü oyuncu, bir öğrencinin "Örnek aldığın oyuncu var mı?" şeklindeki sorusu üzerine, "Türkiye'de eski takım arkadaşım Emre Belözoğlu'nu çok beğeniyorum." diye görüş belirtti.
Muhammet Reis de futbolun hayatını değiştiren önemli bir etken olduğunu kaydetti.
Sözeri, Webo ve Muhammet, daha sonra öğrencilere forma dağıtıp imza verdi.
- 23 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:36
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Mesut Özil, Barcelona'da!
Toplam 2
Yorum
kartal haftalık350000 euro vay anam vay.aylık 1,4 milyon ,8 aylık sezonda olsaa yaklaşık 12 milyon euro.yıllık olsa boşver yazmıyayım.Helal olsun.
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13. hafta hakemleri açıklandı
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palabıyık in cüneyt aut Malatya-BJK Bülent Yıldırım GS- Alanya Hüseyin Göçek Antalya - FB Mete Kalkavan Sivas Trabzon Palabıyık Q7nın alkışını görmemek için sırtın
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Mesut Özil, Barcelona'da!
Toplam 2
Yorum
Mesut Bence M. United gidecek.
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