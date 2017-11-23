 Denizlispor'da altyapı Atik'e emanet – Fotomaç – 23 Kasım 2017 ;
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    23 Kasım 2017, Perşembe
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    'da altyapı Atik'e emanet

    Denizlispor'da altyapı Atik'e emanet

    ekiplerinden 'da Ali Kepenk'in istifası sonrası boşalan altyapı koordinatörlük görevine Kenan Atik getirildi.

    Daha önce A takımda teknik direktörlük de yapan Atik'in tecrübesinde faydalanmak istediklerini belirten Altyapıdan Sorumlu Asbaşkan Necip İrdem, yetenekli gençleri Denizli'ye kazandıracaklarını söyledi.

    ?İrdem, "Kenan Atik, camiamızın yakından tanıdığı bir futbol adamı. 'da geçmişte görev aldı. Tecrübe yönünden hiçbir eksiği yok. Onun liderliğinde altyapımızda güzel işlere imza atacağız" dedi.

    Kenan Atik ise yoğun bir mesai harcayacaklarını ve Denizlispor'a önemli futbolcuları armağan edeceklerini söyledi.

    1. 23 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:07
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