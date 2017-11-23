Denizlispor'da altyapı Atik'e emanet
TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'da Ali Kepenk'in istifası sonrası boşalan altyapı koordinatörlük görevine Kenan Atik getirildi.
Daha önce A takımda teknik direktörlük de yapan Atik'in tecrübesinde faydalanmak istediklerini belirten Altyapıdan Sorumlu Asbaşkan Necip İrdem, yetenekli gençleri Denizli'ye kazandıracaklarını söyledi.
?İrdem, "Kenan Atik, camiamızın yakından tanıdığı bir futbol adamı. Denizlispor'da geçmişte görev aldı. Tecrübe yönünden hiçbir eksiği yok. Onun liderliğinde altyapımızda güzel işlere imza atacağız" dedi.
Kenan Atik ise yoğun bir mesai harcayacaklarını ve Denizlispor'a önemli futbolcuları armağan edeceklerini söyledi.
- 23 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:07
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Taraftar 'çeyrek' diyor
Toplam 18
Yorum
temmuzda yok olanlar martta devam edenleri izleisn simdiye kadarki basari ve bize yasattigi heyecanlar, güzellikler bile yeter artik kim cikarsa ciksin sahada mücadele olacak marta kadarburda
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Taraftar 'çeyrek' diyor
Toplam 18
Yorum
gsli bir yari final oynayalim artik en azindan
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Taraftar 'çeyrek' diyor
Toplam 18
Yorum
GALATASARAYLI BİR GALATASARAYLI OLARAK BEŞİKTAŞ TAKIMINI YARI FİNALDE GÖRMEK İSTİYORUZ GÖNÜLDEN DESTEKLERİM
Denizlispor'da altyapı Atik'e emanet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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