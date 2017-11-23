 Adanaspor, gençleri ile hazırlık maçı yaptı – Fotomaç – 23 Kasım 2017 ;
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    23 Kasım 2017, Perşembe
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    , gençleri ile hazırlık maçı yaptı

    Adanaspor, gençleri ile hazırlık maçı yaptı

    , ’in 13. haftasında Gaziantepspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah U-21 takımı oyuncuları ile karma yaptığı antrenman maçı ile devam etti.

    Çatalan Tesisleri'nde, Teknik Direktör Kemal Kılıç yönetiminde gerçekleşen antrenman maçı serbest yapılan ısınma koşusu ile başladı. İstasyon koşuları, kısa koşular ve streching çalışması yapıldı. Çalışma, U-21 oyuncuları ile karışık 30'ar dakikadan iki devre tam saha maç yapılmasıyla tamamlandı.
    Turuncu-beyazlılar, Gaziantepspor maçının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de Çatalan Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla noktalayacak.
    1. 23 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:00
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