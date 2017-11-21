Karşıyaka eriyor

MALİ krizler ve ağır borç yükünden kurtulmak için şirketleşerek dışarıdan bir firmadan ortaklık almaya umut bağlayan Karşıyaka, son 2 haftada 3 yarışmacı branşta çıktığı 6 maçta sıfır çekti. Özellikle son olarak İzmir derbisinde Altay'a yenilen futbol takımının 6 puanı, kulübün borçları nedeniyle silinince 2. Lig Beyaz Grup'ta 5 puanla dibe demir attı.