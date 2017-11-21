 Chelsea, Berke’ye geliyor – Fotomaç – 21 Kasım 2017 ;
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    21 Kasım 2017, Salı
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    Chelsea, Berke’ye geliyor

    Chelsea, Berke’ye geliyor
    Altınordu'nun A Milli Takım'a da davet edilen 17 yaşındaki kalecisi Berke Özer, devlerin takibinde. Manchester City'nin de radarındaki Berke'yi bir diğer İngiliz devi Chelsea'nin, 1 Aralık'ta oynanacak Gazişehir maçında izlemeye geleceği bildirildi. FIFA kuralları gereği yerli futbolcular 18 yaşını doldurmadan yurt dışında forma giyemiyor.
    1. 21 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:11
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