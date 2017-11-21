Chelsea, Berke’ye geliyor

Altınordu'nun A Milli Takım'a da davet edilen 17 yaşındaki kalecisi Berke Özer, devlerin takibinde. Manchester City'nin de radarındaki Berke'yi bir diğer İngiliz devi Chelsea'nin, 1 Aralık'ta oynanacak Gazişehir maçında izlemeye geleceği bildirildi. FIFA kuralları gereği yerli futbolcular 18 yaşını doldurmadan yurt dışında forma giyemiyor.