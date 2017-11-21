 Altay şampiyonluk havasına girdi – Fotomaç – 21 Kasım 2017 ;
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    21 Kasım 2017, Salı
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    şampiyonluk havasına girdi

    Altay şampiyonluk havasına girdi
    2. LİG Beyaz Grup'ta oynanan İzmir derbisinde son sıradaki rakibi Karşıyaka'yı 2-1 mağlup eden , zirve inancını ortaya koydu. Lider Gümüşhane gibi 27 puanı bulunan, averajla 2'nci sırada yer alan siyah-beyazlılar şimdiden şampiyonluk havasına girdi.
    1. 21 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:12
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