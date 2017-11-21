 Beylik Bolu'nun – Fotomaç – 21 Kasım 2017 ;
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    21 Kasım 2017, Salı
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    Beylik Bolu'nun

    Beylik Bolu'nun

    Haftanın kapanış maçında Gaziantepspor’a konuk olan Yarenler, Guido, Sefa ve Poepon’la 3 puanı kaptı. Elyasa kırmızı kart gördü

    TFF 1. Lig 12. haftanın kapanış maçında lig sonuncusu Gaziantepspor'a konuk olan Boluspor, 3 puanı 3 golle aldı: 3-0. İlk yarısı golsüz biten maçın 68. dakikasında Guido Koçer gol perdesini araladı: 0-1. 10 dakika sonra bu kez sahneye Sefa Yılmaz çıktı ve durumu 2-0 yaptı. Gol periyodunu bozmayan Rydell Poepon da 88'de karşılaşmanın skorunu belirledi: 3-0. Bu sonuçla puanını 14'e yükselten Boluspor, 12. sıraya yükselirken, ligin dibine demir atan ev sahibi Gaziantepspor'da Elyasa Süme, 74. dakikada kırmızı kartla oyund dışı kaldı.
    1. 21 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:09
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