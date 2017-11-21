Beylik Bolu'nun

Haftanın kapanış maçında Gaziantepspor’a konuk olan Yarenler, Guido, Sefa ve Poepon’la 3 puanı kaptı. Elyasa kırmızı kart gördü

TFF 1. Lig 12. haftanın kapanış maçında lig sonuncusu Gaziantepspor'a konuk olan Boluspor, 3 puanı 3 golle aldı: 3-0. İlk yarısı golsüz biten maçın 68. dakikasında Guido Koçer gol perdesini araladı: 0-1. 10 dakika sonra bu kez sahneye Sefa Yılmaz çıktı ve durumu 2-0 yaptı. Gol periyodunu bozmayan Rydell Poepon da 88'de karşılaşmanın skorunu belirledi: 3-0. Bu sonuçla puanını 14'e yükselten Boluspor, 12. sıraya yükselirken, ligin dibine demir atan ev sahibi Gaziantepspor'da Elyasa Süme, 74. dakikada kırmızı kartla oyund dışı kaldı.