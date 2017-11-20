Ümraniyespor liderliğini sürdürdü
TFF 1. Lig'de 12. hafta karşılaşmaları tamamlandı.
Haftanın son mücadelesinde Boluspor, Gaziantepspor'u deplasmanda 3-0 yendi.
Ümraniyespor, geride kalan haftada 25 puanla zirvedeki yerini korudu.
TFF 1. Lig'in 12. haftasında alınan sonuçlar, oluşan puan durumu ve gelecek haftanın programı şöyle:
Sonuçlar
MKE Ankaragücü-Denizlispor: 2-1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ümraniyespor: 0-0
Grandmedical Manisaspor-Elazığspor: 2-1
Adana Demirspor-Gazişehir Gaziantep: 2-2
Samsunspor-Adanaspor: 0-0
Balıkesirspor Baltok-Eskişehirspor: 2-3
Altınordu-Akın Çorap Giresunspor: 3-3
Çaykur Rizespor-İstanbulspor: 3-0
Gaziantepspor-Boluspor: 0-3
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|ÜMRANİYESPOR
|12
|7
|4
|1
|17
|7
|10
|25
|2.
|MKE ANKARAGÜCÜ
|12
|7
|3
|2
|17
|9
|8
|24
|3.
|AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR
|12
|6
|5
|1
|19
|10
|9
|23
|4.
|ÇAYKUR RİZESPOR
|12
|6
|3
|3
|23
|17
|6
|21
|5.
|ELAZIĞSPOR
|12
|5
|3
|4
|18
|15
|3
|18
|6.
|ADANASPOR
|12
|5
|3
|4
|13
|17
|-4
|18
|7.
|İSTANBULSPOR
|12
|5
|2
|5
|14
|13
|1
|17
|8.
|ALTINORDU
|12
|4
|4
|4
|20
|17
|3
|16
|9.
|GAZİŞEHİR GAZİANTEP
|12
|3
|6
|3
|12
|8
|4
|15
|10.
|BALIKESİRSPOR BALTOK
|12
|5
|3
|4
|26
|23
|3
|15
|11.
|ADANA DEMİRSPOR
|12
|4
|3
|5
|17
|18
|-1
|15
|12.
|BOLUSPOR
|12
|4
|2
|6
|15
|15
|0
|14
|13.
|SAMSUNSPOR
|12
|3
|5
|4
|11
|12
|-1
|14
|14.
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|12
|3
|4
|5
|12
|16
|-4
|13
|15.
|ESKİŞEHİRSPOR
|12
|3
|5
|4
|20
|23
|-3
|11
|16.
|DENİZLİSPOR
|12
|3
|2
|7
|13
|21
|-8
|11
|17.
|GRANDMEDICAL MANİSASPOR
|12
|4
|1
|7
|14
|19
|-5
|4
|18.
|GAZİANTEPSPOR
|12
|1
|2
|9
|4
|25
|-21
|2
Not: TFF, Balıkesirspor Baltok, Eskişehirspor ve Gaziantepspor'a 3, Grandmedical Manisaspor'a ise 9 puan silme cezası vermiştir.
- 13. hafta programı
24 Kasım Cuma:
18.00 Grandmedical Manisaspor-Adana Demirspor
25 Kasım Cumartesi:
13.00 İstanbulspor-Samsunspor
13.00 Adanaspor-Gaziantepspor
15.30 Akın Çorap Giresunspor-MKE Ankaragücü
15.30 Elazığspor-Boluspor
26 Kasım Pazar:
13.00 Ümraniyespor-Altınordu
15.30 Eskişehirspor-Çaykur Rizespor
18.00 Gazişehir Gaziantep-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
27 Kasım Pazartesi:
18.00 Denizlispor-Balıkesirspor Baltok
- 20 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:44
-
İşte G.Saray'ın Tudor kararı!
Toplam 4
Yorum
vural basaksehir gibi ligin en iyi futbolunu oynayan takima yenildi diye tudoru uyariyosan,ozaman alanya ile berabere kalsan bile yollamalisin
-
Rıza Çalımbay'dan Rizespor'a ziyaret
Toplam 1
Yorum
samet ne işin var senin rize de ? can düşmanın rize de !
-
Alex'ten sonra bir ilki gerçekleştirdi
Toplam 4
Yorum
rakib oynamadi fenerbahcenin kazandigi maclarda rakip kotu idi diyorlar (klasik) farkli kazandigi maclari izleyin fener oyunu kilitliyor rakip tavsan gibi
Ümraniyespor liderliğini sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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