 Ümraniyespor liderliğini sürdürdü – Fotomaç – 20 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Kasım 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Ümraniyespor liderliğini sürdürdü

    Ümraniyespor liderliğini sürdürdü

    TFF 1. Lig'de 12. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

    Haftanın son mücadelesinde Boluspor, Gaziantepspor'u deplasmanda 3-0 yendi.

    Ümraniyespor, geride kalan haftada 25 puanla zirvedeki yerini korudu.

    TFF 1. Lig'in 12. haftasında alınan sonuçlar, oluşan puan durumu ve gelecek haftanın programı şöyle:

    Sonuçlar

    MKE Ankaragücü-Denizlispor: 2-1

    Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ümraniyespor: 0-0

    Grandmedical Manisaspor-Elazığspor: 2-1

    Adana Demirspor-Gazişehir Gaziantep: 2-2

    Samsunspor-Adanaspor: 0-0

    Balıkesirspor Baltok-Eskişehirspor: 2-3

    Altınordu-Akın Çorap Giresunspor: 3-3

    Çaykur Rizespor-İstanbulspor: 3-0

    Gaziantepspor-Boluspor: 0-3

    Takımlar O G B M A Y AV P
    1. ÜMRANİYESPOR 12 7 4 1 17 7 10 25
    2. MKE ANKARAGÜCÜ 12 7 3 2 17 9 8 24
    3. AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR 12 6 5 1 19 10 9 23
    4. ÇAYKUR RİZESPOR 12 6 3 3 23 17 6 21
    5. ELAZIĞSPOR 12 5 3 4 18 15 3 18
    6. ADANASPOR 12 5 3 4 13 17 -4 18
    7. İSTANBULSPOR 12 5 2 5 14 13 1 17
    8. ALTINORDU 12 4 4 4 20 17 3 16
    9. GAZİŞEHİR GAZİANTEP 12 3 6 3 12 8 4 15
    10. BALIKESİRSPOR BALTOK 12 5 3 4 26 23 3 15
    11. ADANA DEMİRSPOR 12 4 3 5 17 18 -1 15
    12. BOLUSPOR 12 4 2 6 15 15 0 14
    13. SAMSUNSPOR 12 3 5 4 11 12 -1 14
    14. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 12 3 4 5 12 16 -4 13
    15. ESKİŞEHİRSPOR 12 3 5 4 20 23 -3 11
    16. DENİZLİSPOR 12 3 2 7 13 21 -8 11
    17. GRANDMEDICAL MANİSASPOR 12 4 1 7 14 19 -5 4
    18. GAZİANTEPSPOR 12 1 2 9 4 25 -21 2

    Not: TFF, Balıkesirspor Baltok, Eskişehirspor ve Gaziantepspor'a 3, Grandmedical Manisaspor'a ise 9 puan silme cezası vermiştir.

    - 13. hafta programı

    24 Kasım Cuma:

    18.00 Grandmedical Manisaspor-Adana Demirspor

    25 Kasım Cumartesi:

    13.00 İstanbulspor-Samsunspor

    13.00 Adanaspor-Gaziantepspor

    15.30 Akın Çorap Giresunspor-MKE Ankaragücü

    15.30 Elazığspor-Boluspor

    26 Kasım Pazar:

    13.00 Ümraniyespor-Altınordu

    15.30 Eskişehirspor-Çaykur Rizespor

    18.00 Gazişehir Gaziantep-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

    27 Kasım Pazartesi:

    18.00 Denizlispor-Balıkesirspor Baltok

    1. 20 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:44
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ümraniyespor liderliğini sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.