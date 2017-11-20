 Elazığspor’da Boluspor maçı hazırlıkları başladı – Fotomaç – 20 Kasım 2017 ;
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    20 Kasım 2017, Pazartesi
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    ’da maçı hazırlıkları başladı

    <a href="/index/elazigspor?id=15d68c0d-7326-4a2f-8b39-c00143ddd65f" class="" rel="tag">Elazığspor</a>’da <a href="/index/boluspor?id=4c931afb-4997-4a54-a3b7-da88e59abeaf" class="" rel="tag">Boluspor</a> maçı hazırlıkları başladı

    TFF 1. Lig’in 13.haftasında ile karşılaşacak olan , hazırlıklara başladı.

    TFF 1. Lig ekiplerinden , ligin 13. Haftasında oynayacağı maçı hazırlıklarına kulüp tesislerinde tek antrenmanla başladı. Teknik Direktör Hüseyin Kalpar ve yardımcıları yönetiminde yapılan antrenmana izinli olan Elmar Bjarnason, ayak bileğinde yırtık olan Adem Alkaşi ve Mertan Caner Öztürk katılmadı. 3 eksikli antrenmana başlayan bordo-beyazlı ekipte Andreas Tatos takımdan ayrı çalıştı. Futbolcular, haftanın ilk antrenmanında yenileme çalışma yaptı.
    1. 20 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:44
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