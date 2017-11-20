Elazığspor’da Boluspor maçı hazırlıkları başladı
TFF 1. Lig’in 13.haftasında Boluspor ile karşılaşacak olan Elazığspor, hazırlıklara başladı.
- 20 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:44
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Muslera'nın kabusu Başakşehir!
Toplam 5
Yorum
ASLAN PENÇESİ 1905 MUSLERA DAMI SUÇLAR?BU KÖTÜ DEFANSLARIN HİÇ Mİ SUÇU YOK.DURAN TOPDAN GOL YİYORSAN KOŞAN TOPDAN NE KADAR YERSİN.YAZIK ÇOK YAZIK.
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Galatasaray'da ikinci deprem!
Toplam 14
Yorum
FutbolSevmez Allah aşkına senelerdir boş boş kulübede oturup para almaktan başka ne yaptı bir söyleyin
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Galatasaray'da ikinci deprem!
Toplam 14
Yorum
FutbolSevmez Ben bir Galatasaraylı olarak Ayhan Akman'ın senelerdir orda ne iş yaptığını ve ne için para aldığını düşünüyorum bulamıyorum vesselam
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