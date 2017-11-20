 Samsunspor'da durmak yok – Fotomaç – 20 Kasım 2017 ;
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    20 Kasım 2017, Pazartesi
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    'da durmak yok

    <a href="/index/samsunspor?id=1b2091ce-afee-4a44-9bf0-9bd07eeeb237" class="" rel="tag">Samsunspor</a>'da durmak yok

    , TFF 1. Lig'in 13. haftasında deplasmanda oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

    Adanaspor ile dün kendi evinde karşı karşıya gelen , golsüz berabere kalarak karşılaşmadan 1 puanla ayrılmıştı. Maçın ardından izin yapmayan futbolcular, bu sabah bir çalışma yaptı. Nuri Asan Tesisleri'nde, Teknik Direktör Engin İpekoğlu nezaretinde yapılan idmanda ısınma hareketlerinin ardından çift kale maç oynandı. Kırmızı-beyazlı ekip bu hafta cumartesi günü deplasmanda İstanbulspor'a konuk olacak.
    1. 20 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:47
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