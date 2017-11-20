İngiliz devi Berke için geliyor
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Altınordu'nun genç kalecisi Berke Özer'i izlemeye geliyor.
Daha önce Balıkesirspor Baltok deplasmanında 1-0 öne geçip maçı 2-1 kaybeden Altınordu, kendi sahasındaki Ankaragücü randevusunda yine ilk golü atmasına rağmen sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Altınordu, bu 3 müsabakada 7 puan kaybetti. Galibiyet hasreti 5 haftaya yükselen kırmızı-lacivertliler evindeki son 3 maçtan beraberlikle ayrıldı.
Altınordu, kaçan 2 puana rağmen sergilediği futbolla gelecek haftalar için umut verdi. İzmir ekibinin milli maç arasından sonra 3 haftalık gol özlemini sonlandırması teselli oldu. Barış, Kerim Avcı ve Erdoğan'la skor üreten kırmızı-lacivertliler, lider Ümraniyespor'la deplasmanda oynanacak karşılaşma öncesi özgüven buldu. Play-Off hattının 2 puan, ilk 2'nin 8 puan gerisinde yer alan 16 puanlı Altınordu'da sol ayak bileğinde ödem oluşan Kerim Avcı'nın durumu çekilecek MR'ın ardından netleşecek. Pubis başlangıcı tespiti konulan sağ bek Kerim Alıcı ise devreyi kapattı.
CHELSEA'DEN BERKE'YE TAKİP
Altınordu'nun 17 yaşındaki milli kalecisi Berke Özer, İngiliz devlerinden Manchester City'nin ardından şimdi de Chelsea'nin radarına girdi. Berke'nin İzmir'de 1 Aralık'ta oynanacak Gazişehir Gaziantep maçında Chealse tarafından izleneceği belirtildi. İspanyol ve Alman kulüpleri tarafından da mercek altına alınan Berke'nin talipleri, gelecek sezon için şimdiden transfer anlaşması yapmayı planlıyor. Yerli futbolcular 18 yaşını doldurmadan yurtdışında forma giyemiyor.
- 20 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:03
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Volkan'ın keyfi yerinde
Toplam 4
Yorum
Perde Arkası Devre arasında bir kaleci bir de sol bek şart. Taraftarın sözüne kulak ver yönetim. İnat etme. Volkan ve Hasan Ali'yle bu iş gitmez.
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Oğuzhan'a 14.5 milyon €
Toplam 8
Yorum
bjk smokie :) hadi inşAllah :)
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Fernandao imzayı atıyor
Toplam 5
Yorum
Perde Arkası Biz veririz de siz alır mısınız Fernandao'yu? Zaten Fernandao, Atıf gibi futbolcuların Fener'e hiç transfer edilmemesi gerekirdi.
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