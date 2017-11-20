Samsun’da gol sesi çıkmadı

ÜST sıralara tırmanmak isteyen Samsunspor'la Adanaspor'un Samsun'daki mücadelesinde gol sesi çıkmadı. İlk yarıda üstün olan taraf turuncu-beyazlılar olurken, ikinci devrede Karadeniz ekibi net fırsatlardan yararlanamadı. Özellikle Samaras'ın 90+3'te altı pasta kaleciyle karşı karşıya pozisyonda kötü bir vuruşla topu dışarıya göndermesi kırmızı-beyazlıları galibiyetten etti. Samsunspor'un galibiyet hasreti 2 maça çıktı.