 Samsun’da gol sesi çıkmadı – Fotomaç – 20 Kasım 2017 ;
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    20 Kasım 2017, Pazartesi
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    Samsun’da gol sesi çıkmadı

    Samsun’da gol sesi çıkmadı
    ÜST sıralara tırmanmak isteyen Samsunspor'la Adanaspor'un Samsun'daki mücadelesinde gol sesi çıkmadı. İlk yarıda üstün olan taraf turuncu-beyazlılar olurken, ikinci devrede Karadeniz ekibi net fırsatlardan yararlanamadı. Özellikle Samaras'ın 90+3'te altı pasta kaleciyle karşı karşıya pozisyonda kötü bir vuruşla topu dışarıya göndermesi kırmızı-beyazlıları galibiyetten etti. Samsunspor'un galibiyet hasreti 2 maça çıktı.
    1. 20 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:02
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