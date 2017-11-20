Es Es 200 gün sonra

Kırmızı-siyahlılar, Ofoedu’nun 2 ve Erkan’ın penaltı golüyle 200 gün sonra dış sahada kazandı. Balkes, Abdulkadir’le öne geçmesine rağmen bu sezon evinde ilk kez kaybetti

TFF 1. Lig'de 12. haftaya 8 puanla küme düşme hattında giren ve puan silme cezalarıyla karşı karşıya olan maddi krizdeki Eskişehirspor, Balıkesirspor deplasmanından 3-2'lik galibiyetle döndü. 200 gün sonra deplasmanda kazanan Es-Es, Ofoedu'nun 2 ve Erkan Zengin'in penaltı golüyle zafere ulaştı.



3 GALİBİYET DE 3 GOLLÜ

BALKES ise Abdulkadir'le öne geçmesine rağmen bu üstünlüğünü koruyamadı ve bu sezon evinde ilk kez mağlubiyetle tanıştı. Es-Es, bu sezonki 3. galibiyetini de 3 gollü skorla aldı.