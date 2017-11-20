 Es Es 200 gün sonra – Fotomaç – 20 Kasım 2017 ;
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    20 Kasım 2017, Pazartesi
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    Es Es 200 gün sonra

    Es Es 200 gün sonra

    Kırmızı-siyahlılar, Ofoedu’nun 2 ve Erkan’ın penaltı golüyle 200 gün sonra dış sahada kazandı. Balkes, Abdulkadir’le öne geçmesine rağmen bu sezon evinde ilk kez kaybetti

    TFF 1. Lig'de 12. haftaya 8 puanla küme düşme hattında giren ve puan silme cezalarıyla karşı karşıya olan maddi krizdeki Eskişehirspor, Balıkesirspor deplasmanından 3-2'lik galibiyetle döndü. 200 gün sonra deplasmanda kazanan Es-Es, Ofoedu'nun 2 ve Erkan Zengin'in penaltı golüyle zafere ulaştı.

    3 GALİBİYET DE 3 GOLLÜ
    BALKES ise Abdulkadir'le öne geçmesine rağmen bu üstünlüğünü koruyamadı ve bu sezon evinde ilk kez mağlubiyetle tanıştı. Es-Es, bu sezonki 3. galibiyetini de 3 gollü skorla aldı.
    1. 20 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:58
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