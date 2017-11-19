 Başkan tribünde fenalaştı – Fotomaç – 19 Kasım 2017 ;
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    19 Kasım 2017, Pazar
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    Başkan tribünde fenalaştı

    Başkan tribünde fenalaştı

    TFF 1. Lig’in 12. haftasında Altınordu ile Giresunspor 3-3 berabere kaldı. Mücadele sonrası Giresunspor Başkanı Mustafa Temel Bozbağ fenalaşınca hastaneye kaldırıldı.

    3-3 biten karşılaşmanın ardından protokol tribününde oturan Akın Çorap Giresunspor Başkanı Mustafa Temel Bozbağ aniden fenalaştı. Akın Çorap Giresunspor'un sağlık ekibi Başkan Bozbağ'a müdahale ederken Teknik Direktör Metin Diyadin de protokol tribününe koştu. Bozbağ, ambulansla hastaneye kaldırılırken, durumunun ciddi olmadığı öğrenildi.
    1. 19 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 19:50
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