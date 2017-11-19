Başkan tribünde fenalaştı
TFF 1. Lig’in 12. haftasında Altınordu ile Giresunspor 3-3 berabere kaldı. Mücadele sonrası Giresunspor Başkanı Mustafa Temel Bozbağ fenalaşınca hastaneye kaldırıldı.
- 19 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 19:50
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''Cumhurbaşkanımız olmasa Vodafone Park'ı yapamazdık''
Toplam 5
Yorum
ozi arkadaşlar siz neyin kafasındasınız.doğruya doğru.ayrıca zengin başkan olmak yerine kulubü adam gibi yöneten başkan olmak her yiğidinharcımı
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"G.Saray'ın başarılı olma şansı yok"
Toplam 8
Yorum
HagiHagi Katiliyorum gs. Denizli bize gelen en berbat hoca. Hoca falan degil zaten o benim gozumde.
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Gençler'e Kayseri darbesi!
Toplam 1
Yorum
Eaglewatch81 Mesut bakkal Beşiktaşı yendi ya ona yeter artık küme düşse gençler umrundamı acaba kaç tane takımı küme dşürdü adam
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