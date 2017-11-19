 Eskişehirspor, Balıkesirspor'u deplasmanda devirdi – Fotomaç – 19 Kasım 2017 ;
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    19 Kasım 2017, Pazar
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    , Balıkesirspor'u deplasmanda devirdi

    Eskişehirspor, Balıkesirspor'u deplasmanda devirdi

    'in 12. haftasında , deplasmanda 'u 3-2 mağlup etti.

    Stat: Balıkesir Atatürk

    Hakemler: Yiğit Arslan, Mehmet Şahan Yılmaz, Gökmen Baltacı

    Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Abdulkadir Özgen, Aissati, Nizamettin Çalışkan (Dk. 81 Muhammet Ali Doğan), Furkan Çil (Dk. 71 Beleck), Oğuz Yılmaz, Otoo, Uğur Aygören, Glumac, Bülent Cevahir, Cumali Bişi (Dk. 60 Sedat Şahintürk)

    Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan, Hasan Hüseyin Acar, Aykut Aygün, Dorukhan Toköz, Uğur İnceman, Erkan Zengin (Dk. 85 Andaç Güleryüz), Ofoedu, Kaan Kanak, Akaminko, Hürriyet Gücer (Dk. 71 Hasan Ayaroğlu), Bruno (Dk. 90 Semih Güler)

    Goller: Dk. 24 Abdulkadir Özgen, Dk. 89 Sedat Şahintürk (), Dk. 30 ve 45 Ofoedu, Dk. 77 Erkan Zengin (penaltıdan) ()

    Sarı kartlar: Dk. 4 Akaminko, Dk. 73 Kaan Kanak, Dk. 90 Kayacan Erdoğan (Eskişehirspor), Dk. 55 Cumali Bişi, Dk. 57 Nizamettin Çalışkan, Dk. 68 Oğuz Yılmaz, Dk. 77 Vukovic (Balıkesirspor Baltok)

    1. 19 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 15:24
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