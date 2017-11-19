Eskişehirspor, Balıkesirspor'u deplasmanda devirdi
TFF 1. Lig'in 12. haftasında Eskişehirspor, deplasmanda Balıkesirspor Baltok'u 3-2 mağlup etti.
Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Yiğit Arslan, Mehmet Şahan Yılmaz, Gökmen Baltacı
Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Abdulkadir Özgen, Aissati, Nizamettin Çalışkan (Dk. 81 Muhammet Ali Doğan), Furkan Çil (Dk. 71 Beleck), Oğuz Yılmaz, Otoo, Uğur Aygören, Glumac, Bülent Cevahir, Cumali Bişi (Dk. 60 Sedat Şahintürk)
Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan, Hasan Hüseyin Acar, Aykut Aygün, Dorukhan Toköz, Uğur İnceman, Erkan Zengin (Dk. 85 Andaç Güleryüz), Ofoedu, Kaan Kanak, Akaminko, Hürriyet Gücer (Dk. 71 Hasan Ayaroğlu), Bruno (Dk. 90 Semih Güler)
Goller: Dk. 24 Abdulkadir Özgen, Dk. 89 Sedat Şahintürk (Balıkesirspor Baltok), Dk. 30 ve 45 Ofoedu, Dk. 77 Erkan Zengin (penaltıdan) (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Dk. 4 Akaminko, Dk. 73 Kaan Kanak, Dk. 90 Kayacan Erdoğan (Eskişehirspor), Dk. 55 Cumali Bişi, Dk. 57 Nizamettin Çalışkan, Dk. 68 Oğuz Yılmaz, Dk. 77 Vukovic (Balıkesirspor Baltok)
- 19 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 15:24
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Albayrak'ın attığı tweet geceye damga vurdu!..
Toplam 10
Yorum
gsli abdurrahim baba geç gs nin başına dursunda tudorla elele yapışıp gitsn
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Galatasaray'da olağanüstü toplantı kararı!
Toplam 10
Yorum
g s li başkan neyine hayran tudorun boyuna bosunamı yoksa
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"G.Saray'ın başarılı olma şansı yok"
Toplam 5
Yorum
austin zaten sadece yan top oynayan tkmmı kaldı erende hiç işyok top tut bari o da yok 1 haftada sistem nerden nereye geldi tudor ya işte.
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