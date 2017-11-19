 Erdoğan’dan Rize’ye ziyaret – Fotomaç – 19 Kasım 2017 ;
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    19 Kasım 2017, Pazar
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    Erdoğan’dan Rize’ye ziyaret

    Erdoğan’dan Rize’ye ziyaret

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongre için gittiği Rize’de Rizespor tesislerine çıkarma yaptı. Teknik ekip ve futbolcularla görüşüp başarılar diled

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çaykur Rizespor'un yöneticileri ve futbolcuları ile bir araya geldi. Erdoğan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile beraber bölgede yaptığı havadan incelemenin ardından Çaykur Rizespor Mehmet Cengiz Sosyal Tesisleri'ne indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı burada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kemal Yardımcı, Teknik Direktör İbrahim Üzülmez ve takım kaptanı Leonard Kweuke karşıladı. Erdoğan, tesislerden ayrılırken çocukları yanına çağırarak hediye verdi

    KAPTAN KWEUKE İLE SAMİMİ SOHBET
    Erdoğan ziyarette kendisini karşılayan yeşil-mavililerin kaptanı Kweuke ile bir süre sohbette bulunup golcü oyuncuya başarılar diledi. Tecrübeli futbolcu bu jeste teşekkürle karşılık verdi.

    İBRAHİM ÜZÜLMEZ ÇİÇEK TAKDİM ETTİ
    Teknik direktör İbrahim Üzülmez Erdoğan'a çiçek takdim etti. Cumhurbaşkanı ziyaretin Ardından karayolu ile AK Parti Rize İl Teşkilatı Kongresi'nin yapılacağı Yeni Şehir Salonu'na geçti.

    1. 19 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:31
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