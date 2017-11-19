Erdoğan’dan Rize’ye ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çaykur Rizespor'un yöneticileri ve futbolcuları ile bir araya geldi. Erdoğan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile beraber bölgede yaptığı havadan incelemenin ardından Çaykur Rizespor Mehmet Cengiz Sosyal Tesisleri'ne indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı burada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kemal Yardımcı, Teknik Direktör İbrahim Üzülmez ve takım kaptanı Leonard Kweuke karşıladı. Erdoğan, tesislerden ayrılırken çocukları yanına çağırarak hediye verdiErdoğan ziyarette kendisini karşılayan yeşil-mavililerin kaptanı Kweuke ile bir süre sohbette bulunup golcü oyuncuya başarılar diledi. Tecrübeli futbolcu bu jeste teşekkürle karşılık verdi.Teknik direktör İbrahim Üzülmez Erdoğan'a çiçek takdim etti. Cumhurbaşkanı ziyaretin Ardından karayolu ile AK Parti Rize İl Teşkilatı Kongresi'nin yapılacağı Yeni Şehir Salonu'na geçti.