Erdoğan’dan Rize’ye ziyaret
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongre için gittiği Rize’de Rizespor tesislerine çıkarma yaptı. Teknik ekip ve futbolcularla görüşüp başarılar diled
KAPTAN KWEUKE İLE SAMİMİ SOHBET
Erdoğan ziyarette kendisini karşılayan yeşil-mavililerin kaptanı Kweuke ile bir süre sohbette bulunup golcü oyuncuya başarılar diledi. Tecrübeli futbolcu bu jeste teşekkürle karşılık verdi.
İBRAHİM ÜZÜLMEZ ÇİÇEK TAKDİM ETTİ
Teknik direktör İbrahim Üzülmez Erdoğan'a çiçek takdim etti. Cumhurbaşkanı ziyaretin Ardından karayolu ile AK Parti Rize İl Teşkilatı Kongresi'nin yapılacağı Yeni Şehir Salonu'na geçti.
- 19 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:31
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Beşiktaş'tan Demirören'e gönderme!
Toplam 5
Yorum
misafir yıldırım demirören tam saman altından su yürüten bir adam .. Zaten sıfatı bana hiç güven vermiyor beşiktaş kulübünüde uğrattığı zarar ortad
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Galatasaray'ın yediği gole Melo tepkisi
Toplam 6
Yorum
sevimsiz bunu görünce acayip demoralize oluyorummmmmmmmmmmmm
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Galatasaray'ın yıldızı Alanya maçında yok!
Toplam 4
Yorum
ayıptır ne yıldızı be kardeşim iki stoperin arasından çıkmıyor bu gözler meloyu izledi atibayı izlyor şutu yok fernandonun ortasaha oynuyo bu adam!
Erdoğan’dan Rize’ye ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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