Manisaspor hayat buldu

TFF 1. Lig 12. hafta mücadelesinde Manisaspor, sahasında ağırladığı Elazığspor'u 2-1 mağlup ederek iki haftalık galibiyet hasretine son verdi. Geçtiğimiz gün eksi 6 puan silme cezasıyla sarsılan siyah-beyazlılara, galibiyeti getiren golleri 11'de Sebaihi ve 25'te Perovic kaydetti. Manisa'da Sebaihi 65'te kırmızı kartla oyun dışında kalırken, konuk ekibin tek sayısı 90'+5'te Alpaslan'dan geldi.