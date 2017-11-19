 Manisaspor hayat buldu – Fotomaç – 19 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Kasım 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Manisaspor hayat buldu

    Manisaspor hayat buldu
    TFF 1. Lig 12. hafta mücadelesinde Manisaspor, sahasında ağırladığı Elazığspor'u 2-1 mağlup ederek iki haftalık galibiyet hasretine son verdi. Geçtiğimiz gün eksi 6 puan silme cezasıyla sarsılan siyah-beyazlılara, galibiyeti getiren golleri 11'de Sebaihi ve 25'te Perovic kaydetti. Manisa'da Sebaihi 65'te kırmızı kartla oyun dışında kalırken, konuk ekibin tek sayısı 90'+5'te Alpaslan'dan geldi.
    1. 19 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:22
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Manisaspor hayat buldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.