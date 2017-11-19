Lidere Erzurum freni: 0-0

TFF 1. Lig'in zirvesinde yer alan Ümraniyespor, BB Erzurumspor'la deplasmanda golsüz berabere kaldı. Karşılaşma boyunca bulduğu fırsatları değerlendiremeyen ve galibiyeti kaçıran Erzurum bu sonuçla puanını 13'e yükseltti. İki maçlık galibiyet serisi son bulan konuk ekip Ümraniye ise 25 puanla liderliği sürdürdü.