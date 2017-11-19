 Demir'e şok – Fotomaç – 19 Kasım 2017 ;
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    19 Kasım 2017, Pazar
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    Demir'e şok

    Demir'e şok

    Gazişehir’i konuk eden Adana Demir, eski oyuncusu Özgürcan Özcan’ın 90+5’te kaydettiği golle 2-2’lik beraberliğe razı oldu

    TFF 1. Lig 12. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, evinde Gazişehir Gaziantep'i ağırladı. Mücadeleye hızlı başlayan konuk ekip, 11'de Muhammet Reis'in çalımlarla attığı şık golle 1-0 öne geçti. Adana Demir, 33'te savunmanın arkasına sarkan Tambe'nin vuruşuyla eşitliği sağladı: 1-1. Karşılaşmanın ilk yarısı bu şekilde geçilirken, ev sahibi ekip aradığı golü 71'de Sinan'ın ters vuruşuyla buldu: 2-1. Maçın böyle biteceği düşünülürken, 90+5'te Özgürcan eski takımına karşı fileleri havalandırarak skoru belirledi: 2-2. Bu sonuçla Adana Demir galibiyet hasretini dört haftaya çıkardı.
    1. 19 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:21
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