Demir'e şok

Gazişehir’i konuk eden Adana Demir, eski oyuncusu Özgürcan Özcan’ın 90+5’te kaydettiği golle 2-2’lik beraberliğe razı oldu

TFF 1. Lig 12. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, evinde Gazişehir Gaziantep'i ağırladı. Mücadeleye hızlı başlayan konuk ekip, 11'de Muhammet Reis'in çalımlarla attığı şık golle 1-0 öne geçti. Adana Demir, 33'te savunmanın arkasına sarkan Tambe'nin vuruşuyla eşitliği sağladı: 1-1. Karşılaşmanın ilk yarısı bu şekilde geçilirken, ev sahibi ekip aradığı golü 71'de Sinan'ın ters vuruşuyla buldu: 2-1. Maçın böyle biteceği düşünülürken, 90+5'te Özgürcan eski takımına karşı fileleri havalandırarak skoru belirledi: 2-2. Bu sonuçla Adana Demir galibiyet hasretini dört haftaya çıkardı.