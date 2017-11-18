 Manisa dibe vurdu – Fotomaç – 18 Kasım 2017 ;
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    18 Kasım 2017, Cumartesi
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    Manisa dibe vurdu

    Manisa dibe vurdu
    Sezona eksi 3 puan cezayla başlayan Manisaspor'da bir şok daha yaşandı. Eski futbolcusu Ariza Makukula'ya olan 6.5 milyon TL'lik borcu nedeniyle, siyahbeyazlıların 6 puanı daha silindi. Manisa bu kararın ardından 1 puanla ligin dibine demir attı.
    1. 18 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:45
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