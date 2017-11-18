Manisa dibe vurdu

Sezona eksi 3 puan cezayla başlayan Manisaspor'da bir şok daha yaşandı. Eski futbolcusu Ariza Makukula'ya olan 6.5 milyon TL'lik borcu nedeniyle, siyahbeyazlıların 6 puanı daha silindi. Manisa bu kararın ardından 1 puanla ligin dibine demir attı.