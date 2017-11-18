Durdurulmaz!

Ligde fırtınalar estiren Ankaragücü, geriye düştüğü maçta Denizlispor’u Alihan ve Umut’un golleriyle 2-1 mağlup etti

TFF 1. Lig'de 12. haftanın açılış mücadelesinde Ankaragücü, Denizlispor'u ağırladı. Ankara 19 Mayıs Stadı'ndaki mücadeleye etkili başlayan konuk ekip oldu. 26'da Ziya'nın sol kanattan yaptığı etkili ortaya şık bir kafa vuran Kappel Denizli'yi öne geçirdi: 1-0. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği ilk yarıda ev sahibi ekip, 45'te Erdem'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Alihan'ın kafasıyla beraberliği sağladı: 1-1. Devre bu sonuçla geçilirken, 2. yarının ilk dakikalarından itibaren rakip kaleyi abluka altına alan Ankaragücü, aradığı golü 73'te buldu. İlk golde olduğu gibi Erdem'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Umut Nayir, kafa vuruşuyla takımını 2-1'lik galibiyete taşıdı. Sarı lacivertliler bu sonuçla son 8 maçında 7. galibiyetine aldı ve 24 puanla zirveye ortak oldu. Denizlispor ise 11 puanda kalarak tehlikeli bölgeden uzaklaşamadı.