Umut Nayir Ankaragücü'ne galibiyeti getirdi
TFF 1. Lig'in 12. haftasında MKE Ankaragücü, Denizlispor'u Umut Nayir'in ikinci yarıda attığı golle 2-1 yendi.
Maçtan dakikalar
3. dakikada Denizlispor'da Kappel'in sağ çaprazdan vurduğu şutu kaleci Altay iki hamlede kontrol etti.
26. dakikada Ziya'nın sol kanattan açtığı ortaya düzgün bir kafa vuruşu yapan Kappel meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. 0-1
34. dakikada Kappel'le ver kaç yapan Ziya'nın şutu direğin hemen dibinden dışarı çıktı.
45. dakikada Kenan'ın sağ kanattan açtığı ortada topla buluşan Putsila'nın kafa vuruşu direğin hemen dibinden dışarı çıktı.
45+1. dakikada Ziya'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kappel'in şutu yandan dışarı çıktı.
45+2. dakikada köşe vuruşu kazanan Ankaragücü'nde topun başına Erdem geçti. Erdem'in ortasında topa yükselen Alihan'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1
60. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Sedat'ın şutu Denizlispor savunmasında Ömer'e çarparak direğin hemen dibinden kornere çıktı.
61. dakikada sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Kenan'ın şutu yan ağlarda kaldı.
69. dakikada sol kanattan Ferhat'ın pasına yükselen Kehinde'nin kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.
73. dakikada köşe vuruşu kazanan Ankaragücü'nde topun başına Erdem geçti. Erdem'in pasında topa yükselen Umut Nayır topu meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1
- 17 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 20:34
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Cenk Tosun'a dev talip!
Toplam 7
Yorum
bjk smokie :) Beşiktaşın gruru türk olarak avrupaya transfer olan en pahalı futbolcu olcak inşAllah :D haydi Cengo catlatmaya devam :D :D :D :D :D :D
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Cenk Tosun'a dev talip!
Toplam 7
Yorum
o öle değil en büyük transfer rüştü reçber dir mancester united - arsenal transfer edicekken direk barselonaya transfer olan ilk türktür bil istedim...
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Cenk Tosun'a dev talip!
Toplam 7
Yorum
tosun he işte bize böyle takımlarla gelin crystalpalace newcastlea ne alaka geçen sene zaten mcity istiyordu cenki juventusa satalım 20 ye
Umut Nayir Ankaragücü'ne galibiyeti getirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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