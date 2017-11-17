Umut Nayir Ankaragücü'ne galibiyeti getirdi

TFF 1. Lig'in 12. haftasında MKE Ankaragücü, Denizlispor'u Umut Nayir'in ikinci yarıda attığı golle 2-1 yendi.

TFF 1. Lig'in 12. hafta müsabakasında MKE Ankaragücü sahasında Denizlispor'u konuk etti. Ankaragücü, sahadan 2-1 galip ayrıldı.



Maçtan dakikalar

3. dakikada Denizlispor'da Kappel'in sağ çaprazdan vurduğu şutu kaleci Altay iki hamlede kontrol etti.

26. dakikada Ziya'nın sol kanattan açtığı ortaya düzgün bir kafa vuruşu yapan Kappel meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. 0-1

34. dakikada Kappel'le ver kaç yapan Ziya'nın şutu direğin hemen dibinden dışarı çıktı.

45. dakikada Kenan'ın sağ kanattan açtığı ortada topla buluşan Putsila'nın kafa vuruşu direğin hemen dibinden dışarı çıktı.

45+1. dakikada Ziya'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kappel'in şutu yandan dışarı çıktı.

45+2. dakikada köşe vuruşu kazanan Ankaragücü'nde topun başına Erdem geçti. Erdem'in ortasında topa yükselen Alihan'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1

60. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Sedat'ın şutu Denizlispor savunmasında Ömer'e çarparak direğin hemen dibinden kornere çıktı.

61. dakikada sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Kenan'ın şutu yan ağlarda kaldı.

69. dakikada sol kanattan Ferhat'ın pasına yükselen Kehinde'nin kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.

73. dakikada köşe vuruşu kazanan Ankaragücü'nde topun başına Erdem geçti. Erdem'in pasında topa yükselen Umut Nayır topu meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1

