FIFA'dan Türk kulübüne puan silme cezası
FIFA Disiplin Komitesi tarafından 6 puan silme cezası verilen TFF 1. Lig ekiplerinden Grandmedical Manisaspor'un yönetim kurulu, tenzil edilen 6 puanın iade edilmesi noktasında girişimlerin devam edildiğini bildirdi.
Manisaspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulundaki ihtilaflı Ariza Makukula dosyası nedeniyle, FIFA Disiplin Komitesi tarafından kulübe 2017-2018 sezonu için 6 puan silme cezasının uygulandığı belirtildi.
FIFA tarafından 10 Kasım Cuma günü puan silme cezası uygulanacağı kararının kulübe tebliğ edildiğinin bildirildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kararın tebliğinden itibaren davacı vekiliyle yapılan görüşmeler neticesinde, kendisiyle 2018 Mayıs ayını da kapsayacak bir anlaşma yapılmıştır. Buna müteakip davacı vekili FIFA'daki gerekli mercilere cezai yaptırımdan ve puan tenzil taleplerinden vazgeçtiklerine dair bir talep yazısı göndermiştir. Kamuoyunun da malumu üzere 2016-2017 sezonunda Elazığspor Futbol Kulübü de benzer bir ceza ile karşı karşıya kalmış, puan tenzil cezası TFF tarafından uygulanmış fakat neticesinde kulübün haklılığı ispatlanmış olup puan tenzil cezası hem FIFA hem TFF tarafından geri çekilmiştir. Bu itibarla belirtmek isteriz ki; her ne kadar puan tenzil cezası TFF tarafından uygulanmış olsa dahi, süreç devam etmekte olup kulübümüz tenzil edilen 6 puanın iade edilmesi noktasında hukuki girişimlerini devam ettirmektedir."
Daha önce TFF Lisans Kurulu tarafından 3 puan silme cezası uygulanan Manisaspor'un cezası toplam 9 puana çıktı. Ligde ilk 11 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 yenilgi alan Grandmedical Manisaspor, aldığı cezalar nedeniyle 1 puanla son sırada yer alıyor.
- 17 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 18:22
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''11 yerine 8 yabancıyla sahalara çıkılsın!''
Toplam 30
Yorum
Savcı Ve artık su torpili ve torpilli topcuları da bir kenara bırakın sizde kimseye tölöranslı davranmayın adaletli olun ama sizde nerde adalet
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''11 yerine 8 yabancıyla sahalara çıkılsın!''
Toplam 30
Yorum
Savcı Sen önce alt yapılara el at kulüplere de ki madem bu kadar yabancı alıyorsunuz alt yapınızdan da su kadar topcu cıkaracaksınız A takıma
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''11 yerine 8 yabancıyla sahalara çıkılsın!''
Toplam 30
Yorum
Savcı bu nasıl bir adamdır sacma sapan isler yapma konusunda 1 numara olur herhalde
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