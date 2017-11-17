 Es-Es taktik çalıştı – Fotomaç – 17 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Kasım 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Es-Es taktik çalıştı

    Es-Es taktik çalıştı

    , pazar günü karşılaşacağı Balıkesirspor Baltok maçının hazırlıklarına taktik oyun ile devam etti.

    , pazar günü TFF 1. Lig'in 12. haftasında karşılaşacağı Balıkesirspor Baltok maçının hazırlıklarına devam ediyor. Bugün Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman, Teknik Direktör Yücel İldiz yönetiminde 70 dakika sürdü. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman koordinasyon ve 5'e 2 pas çalışması ile devam ederken, taktik oyun ile son buldu.
    1. 17 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 17:04
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Es-Es taktik çalıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.