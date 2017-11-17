Samsunspor'da galibiyet hesabı
Pazar günü oynayacağı Adanaspor maçına hazırlanan Samsunspor’da futbolcular Erkam Reşmen ve Abdülkerim Bardakçı, umut dolu açıklamalarda bulundu.
Bu sezon tüm lig maçlarında görev alan başarılı sağ bek Erkam Reşmen, "Adanaspor çok iyi bir takım. Bu sene deplasmanda sıkıntı yaşıyorlar. Biz de bu maç için iyi bir şekilde hazırlandık. Geçen hafta oynadığımız Boluspor maçında son dakikada oynadığımız maç morallerimizi bozdu. O maçı telafi etmemiz için yenmemiz gerekiyor. Zor bir maç olacak. Biz içeride oynuyoruz. Elimizden geleni yapıp, galibiyet alarak üst sıralara doğru tırmanmak istiyoruz. Geçen sene alt sıralarda olmamıza rağmen iyi oynuyorduk. Engin hocanın gelmesiyle birlikte daha da iyi oynuyoruz. İnşallah daha iyi oynarız. Güzel sonuçlar aldıktan sonra artan öz güvenimizle birlikte daha iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum" dedi.
Hasan Hatipoğlu ile iyi bir ikili oluşturan genç stoper Abdülkerim Bardakçı, "4 maçlık bir yenilmezlik serimiz vardı. Bunu Adanaspor maçında kaybettik. Bunu uzun süre devam ettirmek istiyorduk. Kötü bir şanssızlıkla Bolu'dan mağlup olarak döndük. Milli Takım maçları nedeniyle verilen arayı iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Bu boşlukta 2 tane hazırlık maçı oynadık. Adanaspor maçında galip gelip, çıkışa çıkmak istiyoruz" diye konuştu.
Samsunspor Pazar günü saat 13.00'te Adanaspor'u ağırlayacak.
- 17 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:29
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Topal’a Başakşehir kancası
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aliy lutfen ustunede hasan ali yada ismaili hediye verin kurtulalim kim aliyorsa alsin,hic bir becerisi olmayan gereksiz oyuncular derhal gitsin
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idris milli takımda 11 türk oynuyor sonuç ortada
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Sürpriz karar! Yıldız isim kadroya alınmadı...
Toplam 3
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hasta beşiktaşlı koca takım onun üzerine kurulu değil ya dinlenmesi gerekiyorsa dinlendirilir
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