Sivas Belediye kalesi geçilmez

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sivas Belediyespor, bu sezon Türkiye'deki profesyonel liglerde en az gol yiyen takım unvanına sahip oldu. Geride kalan 12 haftada kalesinde yalnızca 5 gol gören yeşil-beyazlılar, 126 takım arasında en az gol yiyen ekip olarak dikkat çekti.