 Samsunspor’a minik ziyaretçi – Fotomaç – 17 Kasım 2017 ;
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    17 Kasım 2017, Cuma
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    Samsunspor’a minik ziyaretçi

    Samsunspor’a minik ziyaretçi
    Adana maçı hazırlıklarını sürdüren Samsunspor'un dünkü antrenman öncesinde ziyaretçisi vardı. 14 yaşındaki lösemi hastası Kadircan Bahar, tesislere gelerek futbolcularla tanıştı. Minik hayranın formasını imzalayan kırmızı-beyazlılar, fotoğraf çekilmeyi de unutmadı.
    1. 17 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:21
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